Firma y hasta carnet de identidad para la entrega de una lata de carne en Cuba

Los cubanos deben presentar el carnet de identidad y hasta firmar un listado en la bodega para adquirir una lata de carne rusa prensada, denunció en Facebook la periodista María Elena Álvarez.

De acuerdo con la reportera cubana, al llegar a su bodega le solicitaron "el carné de identidad, me anotaron el nombre y los apellidos, el número de ID y hasta tuve que estampar mi firma en un listado, todo para que me vendieran una lata de carne prensada".

Sin embargo, explica Álvarez, al salir de la bodega –donde el producto se vende a 19 pesos– encontró las latas a la venta en varias charcuterías a un precio de 300 pesos.

Post de María Elena Álvarez. Facebook

"Recorrí varias charcuterías buscando jamón ahumado y encontré las dichosas latas con las dos vacas y el cowboy, en venta, sí, y cuántas quiera, siempre que pueda pagarlas al "módico" precio de 350 CUP. ¿Le habrán pedido al proveedor de esos establecimientos su carné de identidad y firma allí donde las adquirió quién sabe cómo?", cuestionó.

El Ministerio del Comercio Interior de Cuba ya había anunciado que se estaba "distribuyendo el producto Carne en conserva" en algunas localidades cubanas a razón de una lata para núcleos de 1 a 3 consumidores; dos latas para los que tiene de 4 a 6 consumidores y tres latas para los hogares con más de 7 consumidores.

Post del MINCIN. Facebook

En medio de la escasez generalizada de alimentos en Cuba, varios internautas no tardaron en responder a la publicación de Álvarez, y denunciar la mala gestión estatal de la crisis y la inflación.

"Amiga, de que te asombras? En mi barrio se vendieron bolsitas nylon con cuatro o cinco papas a 300 pesos, y hoy pasé por un lugar cercano a mi puesto de vianda y vi varios sacos de papa podridos echados en un placer", dijo una.

"No me asombra, me encabrona, y no tanto el revendedor, que hace lo que le dejan hacer, sino la inercia de quienes han de combatirlos y protegernos y velar por los recursos y hacer para que lleguen sin desvíos a su destino y responder si no es así", fue una de las respuestas a esta denuncia.

En mayo pasado Rusia anunció que exportaría a Cuba salchichas, conservas de pescado, marisco, carnes de res, cerdo, y aves de corral y productos lácteos y sus derivados, en medio de la escasez de alimentos en la isla, su viejo aliado latinoamericano.

La venta del alimento a un precio de 19 pesos beneficia a miles de familias que atraviesan un panorama complejo, por la escasez de alimentos, una acelerada inflación, prolongados apagones, escasez de agua y los efectos del huracán Ian en el occidente de la isla.

El viernes el régimen informó la desarticulación de una red integrada por al menos 30 personas que se dedicaban a revender productos de primera necesidad en la conocida como “Feria de 100 y Boyeros”, en La Habana.

El operativo policial incluyó el registro y confiscación de productos en una casa cercana al lugar, que fungía como una especie de almacén. “Lo que sacaron de allá adentro llenó un camión de cartones de huevos y un frezzer cargado de paquetes de pollo y picadillo”, refirió una fuente, la cual aseguró que fueron incautados más de 400 cartones de huevo que se estaban vendiendo a 2000 pesos.