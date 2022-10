El Chulo y El Micha lanzan junto a Duquesito y Rey Tony el remix de “La Negrita”

El Chulo y El Micha se han propuesto unirse a la nueva generación de reguetoneros, ahora con Dukesito y Rey Tony, para apoyarlos en su carrera musical y también poner a gozar a sus fanáticos.

Este jueves los cantantes aterrizaron en las plataformas digitales con el remix de “La Negrita”, un tema que estrenó el dúo de jóvenes reguetoneros hace algunos meses.

“Mi gente ya estamos en la calle con este súper remix 'La Negrita' junto a El Chulo y El Micha. Corriendo pal canal de YouTube de mi bro El Chulo que prendimos las calles”, escribió Rey Tony en su perfil de Instagram, una publicación compartida por su compañero.

Por su parte, El Chulo también se aseguró de promocionar el tema y en la red social además de invitar a sus fanáticos a disfrutar del estreno, aseguró que el tema “está bien duro” y “pila de música es lo que viene pa' la calle”.

También El Micha se hizo eco del lanzamiento en sus historias de Instagram.

Captura Instagram / El Micha

El tema habla de un amor no correspondido pero también de estar allí siempre para esa chica a la que se ama de forma incondicional.

“Ya no quiero ser tu amigo / No puedo aguantar las ganas / Ya me castigó Cupido / Y ven con papi te lo pido mamá / Porque tú eres la negrita del negrito”, dice al comienzo la letra del tema.

Varios seguidores de El Chulo reaccionaron al estreno y dejaron sus comentarios en YouTube. “Ay qué temazo más lindo y más rico, se botaron, la rompieron durísimo, bendiciones para todos y que la sigan rompiendo”; “Subiendo niveles te fuiste a las millas Chulo. Bendiciones en tu carrera”; “Tremendo tema. Verdad que los cubanos somos lo máximo”; “Ese tema desde su inicio me encantó (…) y ahora desde la voz de El Chulo me vuelve a enamorar”, escribieron algunos.

Esta no es la primera colaboración de El Chulo con Duquesito y Rey Tony, pues el pasado julio estrenaron juntos “Grammy”.

