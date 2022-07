El Chulo se une a la nueva generación de reguetoneros y estrena "Grammy"

El género urbano cubano continúa sumándole estrenos musicales a este viernes de julio. Uno que no podía faltar es El Chulo quien sigue sumando colaboraciones con jóvenes artistas que están desarrollando su carrera en Miami.

El Presidente del Reparto se unió esta vez a Dukesito y Rey Tony para aterrizar en las plataformas digitales con el tema “Grammy”.

“Vayan corriendo para mi canal de YouTube que ya salimos con 'Grammy' junto a los nenes Dukesito y Rey Tony. La calle es de nosotros obligado. Lo más duro de todo el reparto. ¡¡El Presidente‼️”, anunció El Chulo en su perfil de Instagram.

Los reguetoneros más jóvenes también se sumaron a la promoción del tema y anunciaron que la canción formará parte de su concierto esta noche en Miami.

“Este viernes 22 se pone más que bueno. Preparados para el lanzamiento de la super movie, y ese mismo día lo vamos a estrenar”, compartieron Dukesito y Rey Tony en Instagram.

Letra con un contenido muy sexual y escenas un tanto calientes son la apuesta de los tres artistas para atraer al público.

“Esa manera que tú tienes mami de hacerme el amor, es la que a mí me tiene loco, me tiene sin control / Ay, no puedo negar que tú en la cama eres la mejor / Mami tú eres una enferma y yo soy tu doctor”, dice una de las partes más “sutiles” de la canción.

El videoclip ya suma más de 18 mil reproducciones en YouTube, a los que se suman los miles de views que tienen los fragmentos compartidos en Instagram por los tres artistas.

“Tremendo palo del presidente”; “Buena música el mío”; “Lo mejor de lo mejor, voy a descargarlo”; “Chulo cada vez que sacas un tema así se va home run”; “Lo más duro en la calle bendiciones El Presidente”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fans de El Chulo en la red social.

En las últimas semanas El Presidente del Reparto ha estrenado otros temas con artistas de la joven escuela de género urbano.

A mediados de julio lanzó “Mami perdóname” junto a Los Kings Boys y “Yo No tengo Contrario” con Yoani Star, un tema dedicado al pitcher cubanoamericano de la MLB Néstor Cortés. Unos días antes, El Chulo había sacado “Me Va Bien”, en colaboración con El Carli.

No obstante, el reguetonero también sigue en algunos juntes con los de la vieja escuela, pues el pasado junio estrenó “Tomaste Metroqué” con Jacob Forever.

