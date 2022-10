Más de 430 mil cubanos no recibirán el pan en Holguín por falta de servicio eléctrico

Más de 430 mil cubanos no recibirán el pan este viernes en Holguín por falta de servicio eléctrico, roturas y escasez de harina, informó el gobierno de esa provincia.

De acuerdo con la publicación de ese organismo en Facebook la Empresa Productora de Alimentos confirmó que la afectación con la entrega de pan abarcará a 430,222 consumidores y que las causas son "por rotura, falta de harina y déficit con la energía eléctrica".

"Para el conocimiento de nuestra población le informamos que a partir de comunicación recibida de la Empresa Productora de Alimentos, la provincia Holguín presenta para el día de hoy 21 de octubre de 2022, una afectación con la entrega del pan de 430 222 consumidores, con una diferencia con respecto al día de ayer de 90,992", señala la nota.

Agrega que los municipios más afectados son Gibara, Holguín, Calixto García y Sagua de Tánamo.

Post del Gobierno Provincial de Holguín. Facebook

Los cubanos manifestaron su indignación con este anuncio y se preguntaron "cuántas personas mayores que viven de una chequera, solo cuentan con ese pan para desayunar o hasta almorzar, porque ni leche pueden tomar, a veces ni café claro. Qué miseria Dios mío! Esas personas no resuelven nada con sus excusas. SOLUCIONES necesita este pueblo", dijo uno.

Otro internauta cuestionó la calidad de la harina que usa el régimen cubano para elaborar el pan normado y advirtió que "es un asco el pan (...) no hay quién se lo coma, están acabando con el estómago de las personas, piensen que van a crear dos problemas, sigue sin haber desayuno y no hay pastillas para la gastritis".

Al respecto, una holguinera se preguntó "no entiendo nada. Cómo es posible que se justifique la entrega de pan a la población por falta de harina y en la calle no falta el pan, los pasteles, las pizzas, los dulces a precios astronómicos. Expliquen eso", dijo.

"Esa no es la solución hay que buscar otra, los niños no podrán ir a la escuela porque no tienen ni tan siquiera el pan ese de mala calidad, y los viejitos, los que no tenga nada [para comer], harán hipoglucemia", señaló un holguinero.

Desde hace varios meses la entrega del pan normado en Holguín ha presentado retrasos de hasta dos días debido a la falta de harina, la poca disponibilidad de otros ingredientes y los cortes de electricidad, que han obligado a la activación de los hornos tradicionales que requieren de leña para su funcionamiento, una alternativa que se estaba valorado hacía tiempo.

Similar situación presentan otras provincias como la vecina Las Tunas, cuyas 84 panaderías estatales han amanecido sin pan por escasez de materias primas.

Hace una semana también trascendió, como parte de la crisis estructural que padece la isla, que la Empresa Cubana del Pan tuvo que recurrir a la prestación de servicios gastronómicos ante la escasez de harina en el país.

Las empresas panaderas ahora producen y comercializan jugos de frutas, puré de tomate, condimentos, frutas y vegetales "beneficiados", croquetas y "una gama de productos alimenticios", dijo al periódico oficial Granma Maidel Linares Ramos, vicepresidenta primera del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria.