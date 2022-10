Actriz Drew Barrymore confiesa que no ha tenido sexo desde 2016

La actriz estadounidense Drew Barrymore está acaparando titulares en los últimos días tras revelar que, desde su divorcio en 2016, no ha vuelto a tener sexo.

La actriz de filmes como ET, Los Ángeles de Charly y 50 primeras citas hizo la escandalosa confesión en su blog personal, en un escrito en el que asegura que a sus casi 48 años tiene "sentimientos muy distintos sobre la intimidad"

"Estoy segura de que hubo un momento en mi vida en el que seis meses me parecieron una barbaridad, pero ahora estoy en el otro lado", subrayó. "Me relacioné con la gente de forma adulta desde una edad muy temprana. Buscaba compañía, validación, emoción, placer, hedonismo, diversión. ¡Y aventuras! Ahora, como no puedo entrar en la máquina del tiempo y cambiar mi historia, ¡elijo mirar a través de un lente positivo, que es que sobreviví!".

Tras su divorcio del también actor Will Kopelman y padre de sus hijas Olive, de 10 años, y Frankie, de 8, Barrymore decidió "trabajar en mí misma y aprender qué es la crianza, algo nuevo que no tenía muy claro al crecer".

"Algunos pueden salir de un matrimonio o una relación y en poco tiempo encontrarse con otra pareja. Eso no tiene nada de malo. Yo no juzgo. Para algunas personas eso realmente funciona. A mí no me funcionó. Necesitaba permanecer célibe y en una especie de estado de luto por la pérdida de una familia que juré que tendría para mis hijas", escribió sobre la ruptura de su matrimonio con Kopelman, quien se casó el año pasado con la directora de desarrollo de moda de Vogue, Alexandra Michler.

En su revelador texto, la también anfitriona del talk show Drew's News dejó bien claro que "¡no odio el sexo!, simplemente he llegado a entender que el amor y el sexo no son lo mismo".

La actriz cerró su escrito destacando que se siente orgullosa de sí misma por haberse tomado ese tiempo: "Eso es lo que necesitaba hacer y me respeto por ello, como respeto a cualquier otra persona por sus elecciones. Simplemente, he llegado a reírme del hecho de que no es mi prioridad personal estar con una pareja, pero eso no significa que no llegue a serlo algún día".

Antes de Kopelman, Drew Barrymore estuvo casada con Jeremy Thomas y Tom Green.

