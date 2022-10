Liberan a cubanos detenidos por ICE con orden de deportación

Los casi 40 cubanos con órdenes de deportación (I220B) que se encontraban detenidos en centros de inmigración en Florida quedaron en libertad el sábado por la noche.

Los migrantes fueron arrestados esta semana por el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras asistir a citas con las autoridades de inmigración.

Finalmente quedaron en libertad tras varias protestas de sus familiares, que ante el temor de que fueran deportados a Cuba exigieron su liberación, alegando que ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales.

Captura de Facebook / Alexis Boentes, de Telemundo 51

Uno de los liberados es Carlos Trueba García, cuya madre, enferma de cáncer, pidió al gobierno que liberaran a su hijo, quien lleva más de tres años en Estados Unidos y es su único sostén.

"Desde que caí en el centro de detención le dije que ella era la única razón por la que estaba aquí, por la que luchaba, y que no me llorara, que yo no estaba muerto, que nosotros íbamos a luchar. Y aquí estoy para seguirla cuidando y atendiendo; yo soy todo, soy el motor impulsor de esta familia", dijo al periodista Alexis Boentes, de Telemundo 51.

El joven achacó su arresto y el de sus compatriotas a "un dedo que metieron mal puesto".

"Algo que hizo mal alguien que repercute en nosotros y en nuestras familias, porque muchas personas como yo tienen problemas familiares. (...) Yo me estaba muriendo de tristeza, porque a mi mamá yo la llevo a su quimio, la recojo; ella no se puede estresar, esta noticia que recibió la ha tenido temblando, prácticamente destrozada...", contó.

Trueba García era uno de los 10 migrantes que fueron trasladados al Centro de Procesamiento Krome, en Miami.

Otro de los liberados criticó que nadie les haya dado respuesta del por qué de esta detención a personas que no han tenido ningún problema en el país.

"Nos trancaron allí injustamente, porque nosotros estamos legal aquí y estamos haciendo todo por la ley. No tenemos ningún tipo de problemas y lo que necesitamos es que haya apoyo para seguir haciendo documentos, porque estamos bien en este país, porque este es el país de la libertad", expresó al periodista Mario J. Pentón, de Univisión.

El sábado, decenas de exiliados se dieron cita frente al emblemático restaurante Versailles de Miami para reclamar al presidente Joe Biden que impidiera las deportaciones de los detenidos por ICE.

Los cubanos radicados en el sur de Florida lanzaron una convocatoria a toda la comunidad a apoyar sus reclamos, y denunciaron que sus familiares, sin ningún historial delictivo, serían devueltos a Cuba tras presuntas negociaciones a puerta cerrada de la administración Biden y el régimen castrista.

Las deportaciones no fueron confirmadas por ICE, pero tampoco desmentidas.

Según declaró a America TeVe el abogado de inmigración Wilfredo Allen, los arrestos no sucedieron solo en Florida, sino que hubo otros casos en New Jersey y Arizona.

"Parece que es una política nueva de ICE, que las personas que estaban en libertad bajo supervisión, están siendo recogidas. Cubanos que entraron hace menos de dos años, sobre los que pesa una I220B", indicó Allen.

"La I220B nunca es una entrada legal. Siempre es una entrada de deportación y si estás aquí es porque el país tuyo no te ha recibido", precisó el experto, aclarando que lo sucedido no está fuera de la ley.