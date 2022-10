El enfado de Águeda López con Luis Fonsi durante sus vacaciones: "No quiero hablar contigo, todo es culpa tuya"

Luis Fonsi y Águeda López forman uno de los matrimonios más sólidos y estables tras más de una década juntos, y aunque su relación es una de las más admiradas del mundo del espectáculo, como toda pareja tienen sus momentos de tensión en su día a día... Algo que ha querido mostrar el boricua a todos sus seguidores en un vídeo en el que su esposa aparece muy enfadada con él.

La pareja se encuentra de viaje, como han documentado en sus redes sociales. Unas vacaciones en las que está habiendo momentos buenos y otros no tanto, como el que colgó Luis Fonsi, que no pudo evitar reírse mientras su esposa le regañaba y él grababa.

La modelo española estaba preparándose para un día de excursiones. Sin embargo, se encontró con el inconveniente que no se había llevado los jeans que ella quería lucir y había traído otros. Una confusión de la que culpó al intérprete de "Despacito", que quiso grabar el momento para compartirlo con todos sus seguidores.

"Ahora estos jeans no me hacen culo, estos no son los que... ¿Me estás grabando?", comienza quejándose Águeda López, visiblemente molesta con su marido. "No quiero hablar contigo. Todo es culpa tuya", le dice enfadada.

Este vídeo lo tituló Luis Fonsi con la siguiente descripción: "¡Un día en mi vida! Definitivamente ella no es persona madrugadora. La amo tanto @aguedalopez21", dejando claro que se tomó este episodio con gran sentido del humor.

Al ver las imágenes publicadas en el perfil de su marido, donde cuenta con más de 12 millones de seguidores, la maniquí reaccionó con un "Te mato".

Las reacciones a este vídeo no han tardado en llegar y algunos comentarios que se leen junto al post son: "Ay lo he visto como cuatro veces, parece una escena de una telenovela", "Si ya estaba enfadada, ahora más" o "La entiendo perfectamente. Si no es el look, no es el look. Y siempre es culpa de ustedes".

