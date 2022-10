Editor de periódico cubano en Kentucky responde a Cimafunk tras negarle una foto con bandera de Patria y Vida

El cubano Luis David Fuentes, autor del blog el Kentubano, respondió a un gesto del cantante Érick Iglesias Rodríguez, conocido por su nombre artístico Cimafunk, quien, luego de su actuación el pasado viernes en Louisville, Kentucky, se negó a fotografiarse con el exiliado cubano portando una bandera de Patria y Vida.

El suceso provocó un comentario de Fuentes en sus redes sociales. Luego de asistir al concierto y, de manera fortuita, haberse encontrado con el músico en la calle, el cubano de Kentucky lo abordó para felicitarle por su talento y pedirle más compromiso con la causa de la libertad en Cuba.

“¡Brother, qué clase de talento usted tiene! En mi casa se escucha su música, hasta mis hijos tararean las letras de sus canciones”, le dijo el activista al encontrarse con el joven músico. Según Fuentes, tras el saludo ocurrió un breve diálogo en el que el artista agradeció sus palabras, pero se mostró evasivo en lo referente a cuestiones políticas.

El autor del Kentubano le expresó su deseo de que, aprovechando su proyección como artista, se mostrara más comprometido con el activismo por la libertad de expresión y la democracia en Cuba.

“Solo me gustaría pedirle que haga un poquito más por Cuba, su voz es importante para que se sepa la realidad de nuestra pesadilla…”; “Yo lo sé, pero yo hago también, aunque no se vea”, le contestó Cimafunk.

En tono respetuoso, Fuentes puso en duda las palabras del cantante e insistió en su ruego. “Los miles de cubanos que viven en Kentucky separados de sus familias y los cientos que están presos en la Isla por pensar diferente se lo van a agradecer”, le dijo.

A continuación, el exiliado cubano dejó el tema de conversación y le preguntó al músico si se podían tomar una foto juntos, con una pancarta con la bandera cubana, el cartel de SOS Cuba y el de Patria y Vida.

“No brother, no con esa bandera. Yo le doy de comer a pila de gente en Cuba. Yo y mis músicos…”, se justificó Cimafunk. “No hay problemas, respeto tu posición, aunque (…) creo que es egoísta. A eso me refería al principio con ‘hacer un poquito más’”, le contestó el activista.

Antes de despedir el breve encuentro, según Fuentes, le dijo a Cimafunk que “cuando Cuba cambie, a ti y a tus músicos les irá mejor. Con ese talento les va a sobrar la comida, el dinero, y la libertad de tomarse cualquier foto”, le vaticinó. “¡Dale!”, contestó el joven músico en su despedida.

Apenas transcurridas 48 horas de las históricas protestas del 11J en Cuba e iniciada la represión del régimen contra los manifestantes, Cimafunk canceló sus conciertos en París, Francia, como gesto de solidaridad con estos.

“Los conciertos en París están cancelados. Gracias a todos los fans. Cuba necesita todo el apoyo posible, la gente está en la calle y necesita ser escuchada. ¡Conciertos de París cancelados! ¡Hasta la próxima vez!”, anunció el joven artista en una publicación que ha sido eliminada de su perfil de Facebook.

En octubre de 2021, el joven músico se refirió a la situación de Cuba y en particular a las manifestaciones del 11J en entrevista con el portal digital argentino La Viola, reconociendo que "se viven sentimientos nuevos" en su país.

"Fue algo que nunca se había visto. Me manifesté contra la violencia. Creemos que podemos estar mejor y que no haya muertos en el camino. Eso es lo que más me interesa", dijo la estrella del funk latino.

Por su parte, Fuentes ha llevado su activismo hasta el Senado de Kentucky, un Estado en el que la comunidad cubana sobrepasa las 30,000 personas, y en el que los senadores aprobaron una resolución condenando las “restricciones a la libertad de expresión y libertades conexas”.