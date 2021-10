Cimafunk sobre la crisis en Cuba: "Creemos que podemos estar mejor y que no haya muertos en el camino"

Cimafunk Foto © Cimafunk / Instagram

El músico cubano Érick Iglesias Rodríguez, conocido por su nombre artístico Cimafunk, se refirió a la situación actual que atraviesa Cuba y en particular a las manifestaciones que ocurrieron el pasado 11 de julio.

El cantante, que días después de las históricas protestas canceló sus conciertos en París en solidaridad con los miles de compatriotas que se echaron a las calles, subrayó que "se viven sentimientos nuevos" en su país.

"Fue algo que nunca se había visto. Me manifesté contra la violencia. Creemos que podemos estar mejor y que no haya muertos en el camino. Eso es lo que más me interesa", dijo en entrevista con el portal digital argentino La Viola.

La estrella del funk latino, quien se encuentra en este momento de gira por Estados Unidos, señaló que lo que más disfruta de su vida en el arte es el momento en que está actuando sobre un escenario.

"Eso es lo más real e importante. Mis shows son eléctricos, una fiesta para mí y mi banda. El público percibe lo mismo. Podemos gozar y hacer lo que queremos. Es una retroalimentación con el publico de ritmos y loops. Llegamos a un estado tribal que es lo que tiene el funk", aseguró.

Admirador de los cantautores argentinos Charly García y Fito Páez, el artista de 32 años estrenó el pasado 18 de agosto un tema junto al norteamericano George Clinton, reconocido como el padrino del funk y uno de los ídolos de su infancia.

Se trata de "Funk Aspirin", una canción que mezcla el funk clásico con el sabor afrocubano, y que el diario The New York Times incluyó en la playlist junto a "Living in the Heart of Love", de los Rolling Stones.

"La comencé a escribir cuando me enteré de que lo podía tener de invitado. Nos conocimos a través de amigos en común. El escuchó mi música y aceptó enseguida. Después buscamos un estudio de grabación. Recuerdo que llegó manejando su auto descapotable, escuchando música a todo volumen. Charlamos mucho y me dio muchos consejos sobre música y en especial sobre el funk. También hablamos de la música cubana; me sorprendió la cantidad de información que tenía sobre el tema, principalmente de grupos formados por cubanos que sonaban mucho Nueva York. La canción refleja esa energía de sanación", relató Cimafunk.