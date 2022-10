Familiares de presos políticos a la comunidad internacional: Queremos libertad, no donaciones

Un grupo de mujeres cubanas envió un contundente mensaje a la comunidad internacional, en especial a las democracias occidentales, en el que dijeron que Cuba no necesita donaciones ni cooperación con el régimen totalitario, sino libertad.

Madres y esposas de presos políticos, detenidos tras las históricas protestas del 11J y de Nuevitas, en Camagüey, grabaron en video sus palabras y pidieron a Estados Unidos y la Unión Europea (UE) que dirijan sus esfuerzos en liberar a manifestantes y activistas que se encuentran tras las rejas, víctimas de la injusticia y la represión del régimen cubano.

“‘Cuba necesita libertad, no donaciones’. Aquí hay un mensaje contundente para @USEmbCuba y @UEenCuba. Pónganse al lado del pueblo cubano, no del régimen. Escuchen a las víctimas, no a los victimarios y a sus lobistas en EEUU y Europa”, reclamó el periodista independiente Norges Rodríguez.

En un hilo de Twitter, Rodríguez compartió los videos publicados por el activista Albert Fonse, hermano del preso político del 11J, Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de privación de libertad.

Un total de 15 cubanas dijeron claramente a la comunidad internacional que dirijan sus esfuerzos a promover la democracia y los derechos humanos en Cuba, y a defender a los activistas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y a los integrantes de la sociedad civil que reclaman libertad.

Marta Perdomo, madre de los presos políticos Nadir y Norge Perdomo; Delanis Álvarez, esposa del preso político Duniesky Ruiz; Saily Nuñez, esposa del preso político Maikel Puig, y una docena más reclamaron a los líderes mundiales que escuchen el reclamo de los cubanos, por el que miles están pagando injustas y largas condenas de prisión.

El martes pasado, el gobierno de Estados Unidos anunció una ayuda de $2 millones de dólares a Cuba para paliar el desastre causado por el huracán Ian y favorecer a los damnificados tras el paso de la tormenta.

En un comunicado, la administración de Joe Biden dijo que la ayuda humanitaria llegará al pueblo cubano a través de "entidades internacionales confiables que trabajan directamente con los residentes de comunidades devastadas por la tormenta", y señaló que el proceso será encargado a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El anuncio generó polémica entre los activistas cubanos y una ola de rechazo entre diversos actores de la sociedad civil que consideran contraproducente seguir negociando ayuda y cooperación con un régimen totalitario que controla y maneja de forma opaca los fondos y programas que la comunidad internacional destina al desarrollo.

"Apoyamos al pueblo cubano mientras trabaja para recuperarse de este desastre. Estados Unidos continuará monitoreando y evaluando las necesidades humanitarias en coordinación con nuestros socios de confianza y la comunidad internacional, y continuaremos buscando formas de brindar un apoyo significativo al pueblo cubano, de conformidad con las leyes y regulaciones de Estados Unidos", dijo entonces Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, en su declaración.

Por su parte, una semana antes la UE anunciaba una donación de un millón de euros al gobierno cubano para ayudar a los damnificados por el huracán Ian tras su paso por el occidente del país.

Poco después se conocía el anuncio de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de un plan de acción de 42 millones de dólares dirigido a ayudar a casi 800,000 cubanos afectados por el huracán Ian.

“Queremos Libertad, No donaciones”, dijo este lunes Isabel Cristina Agosto Grimal madre de los presos políticos Jimmy Johnson Agosto y Alejandro Pérez Agosto, detenidos por la Seguridad del Estado a raíz de las manifestaciones ocurridas a finales de agosto en Nuevitas en el contexto de una crisis energética que ha motivado una nueva oleada de protestas en Cuba.