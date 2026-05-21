Santiago Abascal recibe a José Daniel Ferrer y promete trabajar por el fin del régimen cubano

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El presidente del Partido VOX, Santiago Abascal, recibió este jueves en Madrid al histórico opositor cubano José Daniel Ferrer y le transmitió el "firme apoyo" de su partido para trabajar por el fin del régimen cubano, según publicó el propio Abascal en Facebook.

El encuentro se enmarca en una gira europea de Ferrer que lo ha llevado a reunirse con dirigentes políticos de primer nivel en España, entre ellos el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a comparecer ante el Parlamento Europeo para denunciar la situación en la Isla.

Durante la reunión, Ferrer presentó a Abascal el Acuerdo de Liberación, un documento suscrito por las coaliciones Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y Pasos de Cambio que traza una hoja de ruta para la transición democrática en Cuba, según informó La Gaceta.

Abascal describió a Ferrer como "preso político cubano, firmante de la Carta de Madrid y uno de los referentes de la disidencia cubana" y afirmó su "total disposición para seguir trabajando por el fin del régimen criminal cubano de la familia Castro y sus verdugos en todos y cada uno de los espacios en que sea necesario".

El líder de VOX cerró su mensaje con una declaración rotunda: "Cuba va a recuperar su libertad".

Ferrer, por su parte, calificó el encuentro de "muy positivo" y agradeció a Abascal su compromiso, describiéndolo como "un gran amigo de la causa por la libertad de Cuba".

El Acuerdo de Liberación, presentado originalmente en Miami el 2 de marzo de 2026, propone cuatro etapas -Liberación, Estabilización, Reconstrucción y Democratización- y contempla el desmantelamiento del Partido Comunista de Cuba (PCC), la desmilitarización de la vida pública y la convocatoria de elecciones libres.

El documento establece que sus firmantes están "unidos en el objetivo de lograr el fin de la dictadura en Cuba y terminar con el sistema comunista, devolviendo el liderazgo civil a todos los asuntos del Estado".

También exige "la liberación inmediata de todos los encarcelados por motivos políticos" y el restablecimiento de las libertades de expresión, prensa, asociación y religión.

La gira europea de Ferrer, organizada junto a Prisoners Defenders, comenzó el 2 de mayo en Madrid y se extenderá por más de 10 países durante alrededor de un mes.

El 5 de mayo compareció ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo en Bruselas, donde describió la crisis cubana como "la peor crisis de la historia moderna" de la Isla y pidió sanciones Magnitsky contra funcionarios del régimen.

El 11 de mayo, desde Varsovia, Ferrer aseguró que el régimen cubano "no sobrevivirá este año", y reveló que sectores de la administración estadounidense cercanos al secretario de Estado Marco Rubio han abordado en privado la posibilidad de una intervención militar en Cuba.

Ferrer también criticó con dureza el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, calificándolo de "error gravísimo" que solo sirve "para oxigenar al régimen".

En esa misma línea, los eurodiputados de VOX Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías reclamaron en el Pleno de Estrasburgo la suspensión inmediata de dicho acuerdo, denunciando que las instituciones europeas actúan como "cómplices directos" del régimen.

Ferrer salió de Cuba al exilio en Miami el 13 de octubre de 2025 tras haber sido encarcelado en julio de 2021 después de las protestas del 11J, y haber sufrido torturas y aislamiento extremo en el penal de Mar Verde.

En una entrevista concedida durante su estancia en España, lanzó una advertencia directa: "España va a perder Cuba por segunda vez".