Subida de precio al café mezclado de venta racionada desata duras críticas

Hola, Café de Cuba Foto © Facebook/ Empresa Mayorista de Alimentos Las Tunas

Los cubanos reaccionaron con duras críticas en redes sociales ante el anuncio del gobierno sobre el nuevo incremento del precio del Café Hola.

Hola es un café mezclado que el Estado cubano vende en moneda nacional, normado por la libreta de abastecimiento, para la población. Los usuarios mostraron su desacuerdo con la medida y dejaron cientos de críticas desfavorables sobre este producto.

Captura de imagen en Facebook CiberCuba Noticias

"Realmente ya es abusivo. Suben los precios de la canasta básica como el jabón de baño y ahora el café, con malísima calidad. Me pregunto cuándo van a subir la jubilación que no alcanza para nada", dijo una cubana en Facebook.

En medio de la actual crisis económica y de la escasez de alimentos, el gobierno subió otra vez el precio de café. Lo hacen sin tener en cuenta que el producto que ofrecen es de pésima calidad, está normado, no se entrega en las bodegas en los plazos previstos y en ocasiones incluso se vende sin el correcto etiquetado.

"La calidad de los productos empeora cada día más y en vez de bajar, suben de precio. Eso sólo lo vemos en Cuba", dijo un usuario. Otra persona señaló que "lo que tienen que aumentar es la vergüenza que en este país se ha perdido".

Captura de imagen en Facebook CiberCuba Noticias

En los comentarios críticos de los cubanos hubo algunas personas que usaron el sentido del humor para señalar que la mezcla de café que hacen las torrefactoras estatales destinadas a la población, es hasta peligrosa.

"Dios mío, subió esa mezcla mágica que tupe la cafetera, no sabe a café y da gastritis. Es mejor tomar té, más saludable. Otra falta de respeto para este pueblo", dijo una cubana.

Un internauta dijo estar de acuerdo con la subida del precio porque el café Hola "es un híbrido entre Aserrín 80%, Chícharo 40%, Café 2%, ceniza de carbón para que pinte un 50%. Aparte esa innovación es cubana y eso vale en el mercado internacional".

"¿Mezclado? Escribieron mezclado... Jolín, que elogio al estiércol en polvo. Da asco. Me dijo mi vieja, que el de septiembre no lo han dado todavía", expresó una persona en Telegram. Le respondieron: "A mí se me ocurrió cernirlo y un tercio es basura entre lo que encontré un trozo de goma calcinada. No sé si es parte de un zapato o una herramienta".

Captura de imagen Telegram CiberCuba

Los cubanos no tienen café para los desayunos, la entrega del producto en las bodegas tiene más de un mes de retrasos. Tampoco hay lácteos, ni bebidas como un té para consumir en las mañanas. Muchas personas pasan días, semanas y meses sin desayunar.

Sin embargo, en agosto el gobierno presentó en el mercado internacional cinco nuevas marcas de cafés selectos, cultivados en zonas montañosas del oriente y del centro del país. Estos productos fueron evaluados y certificados por catadores foráneos de categoría Q Graders.

En la actualidad sí se produce buen café en Cuba, pero en pocas cantidades. El gobierno controla esas producciones y las vende en el mercado internacional a un alto precio. El valor de una tonelada de café comercial está entre los 4.000 y 5.000 dólares, pero un kilogramo de café especial puede llegar a costar hasta 10.000 dólares.

Se produce en el país un café para mercados selectos y con lotes pequeños. Usan los ingresos para comprar un café de peor calidad que mezclan y preparan para vender a la población. Las ganancias netas de este negocio el Estado asegura que se invierten en el desarrollo económico del país, pero los cubanos no lo notan.