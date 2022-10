Actor Ulyk Anello cuenta cómo llegó a Miami

El actor Ulyk Anello acaba de llegar a Miami luego de que el pasado mes protagonizara una explosiva directa contra el régimen de Miguel Díaz-Canel, y explicó cómo se produjo su salida de la isla, a raíz de los múltiples cuestionamientos que ha recibido.

La llegada del artista a Estados Unidos pocas semanas después de su directa ha generado muchas dudas y críticas, por lo que acudió al programa de La Casa de MaKa para responder a las acusaciones que ha estado recibiendo.

Lista negra en la televisión cubana

A principios de agosto, Anello reveló que no había salido ni saldría más en el policiaco "Tras la huella" porque "me vetaron, sancionaron, lista negra" por conceder una entrevista al periodista de Miami, Pedro Sevcec, para hablar de la telenovela El rostro de los días, que generó mucha polémica en la isla.

El actor se enteró a través de un amigo que la razón por la que no lo habían vuelto a llamar era porque estaba en la "lista negra" de la televisión cubana por la entrevista y por poner como foto de perfil en sus redes sociales una flor blanca, que fue el símbolo del movimiento ciudadano de protesta pacífica gestado en torno a la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para noviembre de 2021 por la plataforma Archipiélago.

"Me vi motivado con lo que estaba haciendo Yunior García. Yo siempre que veo una flor blanca pienso en [José] Martí y decidí ponerla de perfil porque es parte de mi pensamiento", dijo el actor.

Directa contra Díaz-Canel y salida de Cuba

Anello recalcó que, aunque su directa contra Díaz-Canel se hizo viral y mucha gente piensa que esa es la única vez que él se ha expresado en sus redes sociales, yo "he puesto muchas cosas criticando aquello allí y dejando claro que no estoy de acuerdo, yo he puesto muchos posts".

El actor aseguró que entre sus colegas artistas, sus amigos y familia es conocida su posición desde hace mucho tiempo y que su video viral de finales de septiembre fue su explosión final.

"Lo hice porque no podía aguantar más la rabia que tenía adentro y exploté", dijo.

Anello aseguró que cuando eso sucedió él no tenía "planes ni dinero" para salir de Cuba, pero unos amigos le ofrecieron comprarle un pasaje y fue una decisión que tomó por sus hijos.

"Desde aquí los puedo ayudar más fácil que estando allí. Allí yo no tenía un salario que me permitiera garantizarle la comida a mis hijos. De alguna manera yo tengo que lograr que ellos sean libres algún día y la única manera es saliendo de allí", destacó.

Salida de Cuba

El actor explicó que, desde 2013, él tiene residencia en México porque vivió ahí cuatro años.

Después de hacer la directa, comenzó a recibir llamadas para que eliminara el video. Dos amigos lo llamaron horas después y le dijeron que le pagarían el pasaje a Cancún, que quedarse en Cuba con todo lo que ha estado ocurriendo con quienes se expresan públicamente era peligroso.

Después de pasar unos días en México, decidió cruzar la frontera de Estados Unidos.

