Actor cubano Ulyk Anello explica por qué no está en "Tras La Huella": "Me vetaron"

El actor cubano Ulyk Anello dio a conocer que no estará más en el dramatizado policíaco Tras la huella porque fue sancionado en la Televisión Cubana tras conceder una entrevista a un periodista de Miami y poner una flor blanca como foto de perfil en sus redes sociales.

“A ver, para todos mis seguidores y para los que les pregunten, no estoy más en Tras la Huella porque me vetaron, sancionaron, lista negra, por conceder una entrevista a un periodista de Miami y por poner una flor blanca en el perfil de Facebook e Instagram”, aclaró en actor en una reciente publicación en Facebook.

“Les agradecería no me toquen más el tema. Gracias, lindo día a todos”, finalizó el actor, que precisó que no quiere ofrecer otros detalles sobre lo sucedido.

(Fuente: Captura de Facebook/Ulyk Anello)

Tras el anuncio, decenas de internautas han mostrado rechazo ante la actitud del ICRT.

"Lo más duro es que no quitó la flor blanca", celebró un internauta en alusión a que la flor blanca que actor puso como foto de perfil el 15 de noviembre de 2021, fecha en que fue convocada una fallida manifestación en la isla.

“Otra raya más para el tigre. Nos ha pasado a muchos. Los que ‘dirigen’ y deciden son coyunturales, pasarán, así de simple, y nadie podrá estar ‘Tras las Huellas’ de ellos, pues no dejarán”, refirió el también actor Erdwin Fernández, radicado desde enero en Miami.

“No nos conocemos personalmente, ni tampoco hemos coincidido en algún programa donde yo haya sido director de arte, pero quiero que usted sepa que le admiro y de seguro tiene usted la admiración y el cariño del pueblo, yo como libre que soy y seguiré siendo hablo y escribo con quien me dé la gana. Reciba mis saludos”, escribió por su parte Luis Lacosta, director de arte en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC).

“Sigo grabando desde la casa dos programas musicales y carteleras pues no me permiten salir en vivo. He dicho muchas verdades. Incluso me gustó que me quitaran todo lo político, todavía pongo música y bailo. Tiene mi respeto y admiración. Le abrazo grande”, escribió el locutor cubano Yunior Morales, que también ha sido víctima de la censura del Gobierno cubano.

“Todo mi aprecio y admiración para ti. A mí hasta llegaron a amenazarme con declararme persona non grata y prohibirme la entrada en el ICRT”, escribió por su parte Jorge J Aloma Morgadanes, director artístico y promotor cultural.

“Yo te felicito, hoy en día estar censurado por el régimen o formar parte de sus listas negras, más que una deshonra, es motivo de orgullo”, sentenció otro internauta.

Nacido en La Habana el 7 de diciembre de 1970, Ulyk Anello se ha consolidado como actor con notables desempeños en el teatro, el cine y la televisión cubana.

Además de su participación en el popular seriado policíaco del que ha sido vetado, Anello ha formado parte de algunas de las más populares telenovelas transmitidas en los últimos años en la isla, entre ellas Historias de fuego, Bajo el mismo sol o El rostro de los días.

Inició su trayectoria artística en 1986, como bailarín en un grupo de aficionados de la Casa de la Cultura del Municipio Plaza. En 1997 comenzó a intervenir en el cine y la televisión sin abandonar el teatro, con participaciones en grupos como el Rita Montaner, Mephisto Teatro, Irrumpe y Teatro Estudio.