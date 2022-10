Jacob Forever cierra octubre con estreno junto a El Kimiko: “¿Por qué tú no me dejas?”

Jacob Forever no está dispuesto a terminar octubre con un único estreno, así que este viernes aterrizó en las plataformas digitales con otro tema para cerrar con broche de oro, o de buen reguetón, el mes.

En esta oportunidad se trata también de una colaboración, “¿Por qué tú no me dejas?”, junto al también reguetonero cubano L Kimii, que hace unos meses formaba parte del dúo Kimiko & Yordy.

“Si yo soy tan malo así ¿por qué tú no me dejas? Pendiente después de las 12 salimos con un estreno junto a L Kimii”, anunció Jacob en sus historias de Instagram horas antes del estreno.

También en esa red social el cantante de la nueva generación de la música urbana invitó a sus seguidores a disfrutar de este junte y les agradeció por el apoyo.

Como el título de la canción sugiere, la letra y el videoclip, dirigido por Alex Lay, hablan de una chica inconforme con su novio, pero que a pesar de no estar satisfecha con él no termina la relación.

“Vamos a dejarnos de esa talla que me estresa / Qué te creíste tú, que tú eres la última fresa / Si tú tienes menos calle que Venecia / Si yo soy tan malo así por qué tú no me dejas”, dice una parte de la canción que da paso al estribillo con la última frase que ha servido para promocionar el tema.

Los seguidores de Jacob no tardaron en reaccionar al estreno y en su canal de YouTube compartieron sus primeras impresiones.

“Súper duro el tema y la colaboración, merece más de un millón de vistas”; “Los más duros del género”; “Bravo, tremendo ritmo”; “Sin salir un palo mundial, fuego, tremendo tema”; “Qué rico el tema, un palo”, escribieron algunos.

La pasada semana Jacob estrenó otra colaboración con Yomil Hidalgo, “Tienes que verte eso”, un título de este último que está incluido en su más reciente disco Sensei, un homenaje al fallecido reguetonero El Dany.

Otra sorpresa para los fans de Jacob Forever es que el próximo diciembre, justo para la fecha de cumpleaños, estará lanzando el álbum Tamoarriba.

