Alertan en Sancti Spíritus sobre peligro de usar puente del río Yayabo como trampolín

El periódico Escambray, de Sancti Spíritus, alertó sobre niños que utilizan el puente sobre el río Yayabo como trampolín para lanzarse al agua a bañarse.

El reportero Luis Herrera recordó que hace un par de meses el río tuvo una crecida, que arrastró hasta la parte norte del puente una gran palizada de árboles y varas de caña brava que la empresa de recursos hidráulicos no retiró a tiempo, lo que provocó que el tramo entre el viaducto y el muro del acueducto municipal se llenara de una planta parásita conocida como malangueta.

El autor del reportaje señala que como no se han explorado las aguas en esa zona del puente, no se sabe si siguen allí algunos de esos maderos o cualquier otro obstáculo que no se vea a simple vista por la turbiedad del agua.

De ser así, los menores que se lanzan del puente hacia el río, podrían coincidir con uno de esos obstáculos y sufrir un accidente fatal.

"Escambray insta a los padres de estos muchachos a ejercer un mayor control sobre ellos y al Órgano de Menores del Ministerio del Interior a tomar partido en este asunto, con el empeño de evitar un accidente (...), así como promover una actitud más responsable por parte de las familias", concluye el reportaje.

La acumulación de árboles y otras plantas no es el único problema del Yayabo.

En abril de este año, las autoridades ambientales de la provincia admitieron que no contemplan acciones de saneamiento para menguar la incidencia de la plaga de jacinto de agua que invade el cauce del río Yayabo y que constituye una amenaza para el ecosistema.

Un funcionario del CITMA declaró que la eliminación de la planta del río lleva un manejo muy difícil de hacer, porque se reproduce muy rápido, y que las acciones de purificación de las aguas son muy costosas.

Los funcionarios del gobierno afirman que la planta se ha extendido tanto debido al alto nivel de contaminación del agua, que a su vez se debe a la acumulación de basura en las márgenes del río.

Las empresas de Acueducto y Alcantarillado y Servicios Comunales, la Delegación Territorial de Recursos Hidráulicos y el propio CITMA no se ponen de acuerdo sobre quién debe tomar responsabilidad sobre esa crisis ambiental, explicó el reporte de Escambray.