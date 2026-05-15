Bomberos de Holguín rescatan a anciano de 73 años atrapado por la crecida del río Marañón

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Luego de una alerta ciudadana, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Holguín rescataron la noche del martes a un anciano de 73 años que se encontraba solo, atrapado por la lluvia y la crecida del río Marañón, y con lesiones causadas por una caída.

Antes de que llegaran los equipos de emergencia, un vecino del lugar actuó con rapidez y logró socorrer al hombre, alejándolo del peligro inmediato, según un reporte en el perfil de Facebook «Realidades desde Holguín», vinculado al Ministerio del Interior (Minint).

Al arribar los técnicos de rescate y salvamento, evaluaron al adulto mayor y detectaron «signos evidentes de una caída reciente», como golpes en la cabeza y en otras partes del cuerpo, y una posible fractura de cadera.

La fuente indicó que el anciano fue evacuado del lugar en una ambulancia, «con maniobras seguras, evitando movimientos bruscos y garantizando la inmovilización adecuada, para ponerlo a salvo de forma definitiva».

Finalmente, fue llevado a un lugar seguro para recibir atención médica inmediata, «garantizando así su estabilidad y protección ante las inclemencias del tiempo y el riesgo hidrológico».

El río Marañón es uno de los dos cursos de agua históricos que atraviesan la ciudad de Holguín, junto al río Jigüe. Nace en las laderas de la Loma de la Cruz y recorre barrios céntricos como Alcides Pino, Vista Alegre, Peralta y Pueblo Nuevo, donde confluye con el Jigüe para formar el río Holguín. Sus crecidas durante lluvias intensas representan un riesgo hidrológico real para las zonas bajas de la ciudad.

La provincia de Holguín tiene un historial recurrente de inundaciones que afectan a sus habitantes. En noviembre de 2025, cientos de familias perdieron todas sus pertenencias a causa de las inundaciones asociadas con el huracán Melissa, que devastó la región oriental de Cuba.

Los adultos mayores que viven solos representan una de las poblaciones más vulnerables durante eventos hidrológicos extremos en Cuba, donde la respuesta solidaria de los vecinos suele ser el primer eslabón de la cadena de rescate antes de que lleguen los equipos profesionales.

Las lluvias extremas continúan generando situaciones de emergencia en toda la región oriental de la isla.