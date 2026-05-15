Bomberos de Holguín rescatan a anciano de 73 años atrapado por la crecida del río Marañón

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Luego de una alerta ciudadana, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Holguín rescataron la noche del martes a un anciano de 73 años que se encontraba solo, atrapado por la lluvia y la crecida del río Marañón, y con lesiones causadas por una caída.
Antes de que llegaran los equipos de emergencia, un vecino del lugar actuó con rapidez y logró socorrer al hombre, alejándolo del peligro inmediato, según un reporte en el perfil de Facebook «Realidades desde Holguín», vinculado al Ministerio del Interior (Minint).
Al arribar los técnicos de rescate y salvamento, evaluaron al adulto mayor y detectaron «signos evidentes de una caída reciente», como golpes en la cabeza y en otras partes del cuerpo, y una posible fractura de cadera.
La fuente indicó que el anciano fue evacuado del lugar en una ambulancia, «con maniobras seguras, evitando movimientos bruscos y garantizando la inmovilización adecuada, para ponerlo a salvo de forma definitiva».
Finalmente, fue llevado a un lugar seguro para recibir atención médica inmediata, «garantizando así su estabilidad y protección ante las inclemencias del tiempo y el riesgo hidrológico».
El río Marañón es uno de los dos cursos de agua históricos que atraviesan la ciudad de Holguín, junto al río Jigüe. Nace en las laderas de la Loma de la Cruz y recorre barrios céntricos como Alcides Pino, Vista Alegre, Peralta y Pueblo Nuevo, donde confluye con el Jigüe para formar el río Holguín. Sus crecidas durante lluvias intensas representan un riesgo hidrológico real para las zonas bajas de la ciudad.
La provincia de Holguín tiene un historial recurrente de inundaciones que afectan a sus habitantes. En noviembre de 2025, cientos de familias perdieron todas sus pertenencias a causa de las inundaciones asociadas con el huracán Melissa, que devastó la región oriental de Cuba.
Los adultos mayores que viven solos representan una de las poblaciones más vulnerables durante eventos hidrológicos extremos en Cuba, donde la respuesta solidaria de los vecinos suele ser el primer eslabón de la cadena de rescate antes de que lleguen los equipos profesionales.
Las lluvias extremas continúan generando situaciones de emergencia en toda la región oriental de la isla.
Preguntas frecuentes sobre el rescate en Holguín y el riesgo de inundaciones
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo fue el rescate del anciano atrapado por la crecida del río Marañón?
El rescate fue realizado por efectivos del Cuerpo de Bomberos de Holguín, quienes lograron evacuar al anciano de 73 años atrapado por la crecida del río Marañón, asegurando su traslado a un lugar seguro para recibir atención médica inmediata.
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¿Cuál es el riesgo que representan las crecidas de los ríos en Holguín?
Las crecidas del río Marañón y otros ríos en Holguín representan un riesgo hidrológico significativo, especialmente para las zonas bajas de la ciudad. Las lluvias intensas pueden causar inundaciones, afectando gravemente a los residentes, especialmente a los más vulnerables como los adultos mayores.
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¿Qué acciones se ejecutan para ayudar a la población afectada por inundaciones en Holguín?
Se llevan a cabo operaciones de rescate y evacuación, así como la distribución de donativos de alimentos y artículos esenciales por parte de organizaciones solidarias y religiosas. Sin embargo, la respuesta del gobierno cubano ha sido criticada por su insuficiencia y falta de acción eficaz ante la crisis.
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¿Cómo afecta el régimen cubano a la gestión de emergencias en Holguín?
El régimen cubano ha sido criticado por el abandono y la falta de respuesta efectiva ante las emergencias provocadas por desastres naturales en Holguín. La población ha tenido que recurrir a la solidaridad ciudadana y a la ayuda de organizaciones no gubernamentales para recibir asistencia debido a la inacción gubernamental.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.