El día que Sabina y Serrat pusieron pies forzados al repentista cubano Alexis Díaz Pimienta

Al repentista cubano Alexis Díaz Pimienta no hay un pie forzado que se le resista, incluso si vienen de dos grandes figuras que han convertido infinidad de versos en canciones como Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat.

El también poeta y escritor compartió recientemente en su perfil de Facebook uno de esos momentos en los que tuvo que echar garra a su indiscutible talento e improvisación, aunque no dio detalles de cuándo ocurrió.

“El día que Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat me pusieron sendos pies forzados. ¡Gracias, maestrazos!”, escribió Alexis Díaz Pimienta junto al video publicado en esa red social.

“Joaquín, tírate” se le escucha decir al repentista mientras el cantautor español lanza su pie forzado provocando las risas de todo el público presente: “El come mierda que fui”.

Los versos del poeta no se hicieron esperar:

“Cuando joven me creía el mayor intelectual / Un repentista genial, el Dios de la poesía / A todo aquel que leía lo achicaba junto a mí / Y ahora mirándote a ti y viéndome noble y tosco / Primero me reconozco el come mierda que fui”, improvisa en un santiamén Alexis Díaz Pimienta.

Después de los aplausos llegó el turno al otro cantautor, poeta y pintor español Joan Manuel Serrat, con su pie forzado: “Y dice que es un amigo”.

Una vez más el repentista se tomó unos segundos para organizar sus ideas y lanzarse al ataque:

“Con el cigarro en la mano Joaquín se rasca una ceja / Pero esa ceja lo deja oír al bardo cubano / Él más tarde o más temprano tendrá que trovar conmigo / Pero como no persigo ni venganza ni ilusión / Yo le doy mi corazón si dice que es un amigo”, finaliza Alexis demostrando con elegancia cómo sacar adelante un pie forzado.

Esta no es la primera vez que Alexis Díaz Pimienta coincide con Joaquín Sabina. En 2019 ambos artistas compartieron escenario en España en el pregón del Carnaval de Cádiz, uno de los eventos más famosos del país ibérico.

Justamente en España reside actualmente el repentista, donde desde el pasado septiembre inició una nueva etapa profesional como profesor titular de la Universidad de Loyola impartiendo la asignatura 'Songwriting: escritura de canciones' a 33 estudiantes de diferentes nacionalidades.

