El San Lázaro de Luis Manuel Otero que nadie se atrevía a tocar en La Habana

La filósofa y crítica de arte cubana Magaly Espinosa Delgado recuerdo este lunes, en entrevista con CiberCuba, el día en que Luis Manuel Otero Alcántara llegó a su apartamento en un tercer piso de La Habana con una noticia inesperada. Cuenta que le dijo: «El hombre está allá abajo».

Al asomarse al balcón, Espinosa vio por primera vez la escultura del San Lázaro, una obra monumental hecha con desechos que la dejó sin palabras.

El testimonio forma parte de una entrevista que la filósofa concedió a la periodista Tania Costa, en la que relata su amistad con el artista y activista, hoy preso de conciencia reconocido por Amnistía Internacional, que cumple condena en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa.

«El San Lázaro es impresionante. Es una obra en escultura impresionante. Una de las mejores obras escultóricas del arte cubano de los últimos tiempos, hecha con desechos», afirma Espinosa con rotundidad.

Lo que más impresionó a la filósofa no fue solo la pieza en sí, sino un detalle que la convirtió en algo más que arte. Según explica, la escultura llevaba consigo dinero y aunque lo había dejado en los bajos del edificio, solo, nadie lo tocaba.

Cuando Espinosa le preguntó a Luis Manuel si no temía que alguien pudiera robarlo, la respuesta fue tajante: «No, profesora, eso nadie lo toca».

La reacción de Espinosa fue inmediata: «Me has dado una clase de religión».

La filósofa no se quedó con una sola anécdota. «Después yo vi en dos ocasiones a Luis Manuel caminando por Centro Habana con su San Lázaro. Y el San Lázaro estaba lleno de dinero y eso nadie lo tocaba», recuerda.

La explicación está en la profunda devoción popular cubana hacia San Lázaro, sincretizado con Babalú Ayé en la santería. Tocar el dinero depositado en esa figura equivalía, para cualquier transeúnte, a robar una ofrenda religiosa, algo que es un tabú cultural que ningún código penal habría logrado imponer.

Para Espinosa, ese poder no es anecdótico sino teórico. «Es una obra de arte, pero es una obra de arte con otros códigos, con otros valores, que no son los de la alta cultura del arte autotélico, sino que son los valores que se integran al arte de acción social, al arte relacional», explica.

La filósofa sitúa la obra de Luis Manuel Otero Alcántara dentro de una tradición que el propio entorno del Instituto Superior de Arte (ISA) de Cuba ayudó a nombrar antes de que existiera el concepto internacionalmente. «Cuando no existía la categoría de estética relacional, en Cuba inventamos la categoría de arte de inserción social».

Espinosa señala que artistas como René Francisco y otros ya practicaban ese arte relacional «sin saber que eso era eso. Sin saber que era un arte que movía el tejido social y que se hacía arte cuando convertías el tejido social en algo activo».

Para la filósofa, esos códigos no han desaparecido. «Estos elementos siguen muy vivos en Cuba», asegura, y añade que confía en que haya artistas jóvenes que continúen esa línea en la Isla.

Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 durante las protestas del 11J en Cuba y condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. En marzo de 2026, Cubalex presentó un recurso judicial para su liberación inmediata que el Tribunal Supremo rechazó en abril de este mismo año.

Espinosa, que está pensando en escribir un texto sobre Luis Manuel que incluya esta anécdota, cierra su reflexión con una certeza: «Estos códigos se han ido desarrollando desde la cultura popular. Y estos elementos siguen muy vivos en Cuba».