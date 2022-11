Díaz-Canel a Maduro: "Juntos en la lucha por un mundo mejor"

Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Nicolás Maduro Foto © ACN

El gobernante Miguel Díaz-Canel agradeció a Nicolás Maduro su apoyo tras la votación en Naciones Unidas a favor de Cuba y contra el embargo de Estados Unidos.

"Venezuela celebra la victoria de nuestra hermana Cuba, hoy 3 de noviembre en la ONU. Son 185 países con un mensaje claro y contundente: ¡Basta de Bloqueo!", expresó el dictador venezolano en su cuenta de Twitter.

A lo cual Díaz-Canel respondió: "Gracias, hermano Maduro. Juntos en la lucha por un mundo mejor, sin bloqueos, sin muros, sin medidas coercitivas, sin imperio".

El jueves, la la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución que presenta cada año el gobierno cubano para pedir el fin del embargo estadounidense. Cuba obtuvo 185 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

Mientras la dictadura celebra los resultados de la votación y continúa culpando al gobierno de Estados Unidos de la crisis en Cuba, el pueblo ve cómo cada día se deterioran más sus condiciones de vida, en un contexto marcado por la escasez de alimentos y medicinas, los apagones y la falta de servicios básicos.

Habría que preguntarles a esos cubanos que con sus bajos salarios tienen que enfrentarse cada día a precios estatales y privados por las nubes, dónde está ese "mundo mejor" del que habla Díaz-Canel.

Esta semana, la inflación en la Isla alcanzó el 147%, el tercer peor registro en el mundo, según la medición del prestigioso economista estadounidense Steve Hanke, de la Universidad Johns Hopkins.

Venezuela, por su parte, ostenta un 101%, para un sexto lugar en el ranking, lo cual, en opinión de Hanke, "es un ejemplo de la MALA GESTIÓN ECONÓMICA SOCIALISTA".

"En Cuba las desastrosas políticas económicas han dejado al país en ruinas", ha dicho el experto, que culpa al régimen comunista del colapso económico de la Isla, por destruir el valor de su moneda, la cual este año perdió el 59,09% de su valor frente al dólar estadounidense.

Asimismo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reveló en octubre que más del 72% de los cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza.

En un informe de investigación, el OCDH reveló que el 55% de los hogares cubanos recibe menos de 100 dólares al mes, lo cual ubica a la mayoría de la población por debajo del umbral de pobreza, de acuerdo con los estándares del Banco Mundial, que fija ese límite en ingresos de $1,90 dólares diarios.

La pobreza en Cuba ya es palpable en las calles, donde ha aumentado la mendicidad y cada vez se ven más personas pidiendo en las calles lo mismo dinero que comida.

Recientemente la internauta Marina Álvarez compartió en Facebook la imagen de un anciano parado en la calle 23, en el Vedado, con un cartel en el que decía que era un hombre enfermo y que agradecería cualquier ayuda.

"No me digan que son descarados, alcohólicos o locos, porque si un salario no alcanza para nada, menos alguna jubilación, muchos no recuerdan ni el sabor de un vaso de leche!", subrayó Álvarez.