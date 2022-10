Pobreza en Cuba: cada vez más personas pidiendo en las calles

La internauta Marina Álvarez denunció en Facebook el aumento de la mendicidad en Cuba en un contexto de inflación, escasez y bajos salarios, con imágenes de un anciano "difíciles de asimilar".

"Imágenes difíciles de asimilar! Es la dura realidad, cada vez más personas pidiendo comida en las calles, son ancianos humillados por hambre y necesidad", afirmó en su publicación.

Asimismo, hizo un recuento de algunas circunstancias sociales para desterrar los prejuicios en la isla contra las personas que piden en las calles: "No me digan que son descarados, alcohólicos o locos, porque si un salario no alcanza para nada, menos alguna jubilación, muchos no recuerdan ni el sabor de un vaso de leche!", subrayó.

Post de Marina Álvarez. Facebook

Las fotos muestran a un anciano afrocubano parado en una intercepción de lo que parece ser la calle 23 del Vedado, con un cartel donde dice que es un hombre enfermo, y agradecería cualquier ayuda económica.

La imagen es conmovedora porque relata la Cuba de hoy. Detrás del hombre, hay un bar-restaurante y colgado en la calle un cartel –que como parte del discurso oficialista que parece estar ajeno a la realidad– invita a los cubanos a continuar creyendo en la historia y a asistir a una exposición de Ernesto Fernández, el fotógrafo de Playa Girón, sobre los sucesos ocurridos durante la invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

Imagen de un anciano pidiendo ayuda en El Vedado. Facebook

El post ha sido comentado por varios internautas que confirman que "así hay muchos en las calles. Qué le pueden resolver que uno les de 10 o 20 pesos cuando una bolsa de diminutos panes cuesta 200 o una pizza entre 80-150 pesos. Ese tema en particular ha sido el que ha marcado mi depresión con respecto a la realidad de mi país", dijo una mujer.

"Yo solo pude darle 50 CUP, no es nada, pero al menos es una mínima ofrenda al que sufre", respondió Álvarez.

"Muy triste pero cada día hay más. El pueblo de Cuba entero se enfrenta a un desamparo diario. No hay dónde comprar nada ni adonde acudir para pedir ayuda", subrayó una mujer.

"Qué denigrante la situación que vivimos", sentenció otra.

Desde hace varios meses los cubanos hacen notar un aumento del fenómeno de la mendicidad en la isla, cuyo gobierno siempre presumió que en las calles no habían personas pidiendo limosnas para sobrevivir.

El pasado mes se viralizaron varios videos de personas recogiendo alimentos en mal estado en dos depósitos de basura.

En esa ocasión también eran ancianos quienes hurgaban en la basura para procurar algún alimento.

La situación de este grupo poblacional es muy vulnerable en el actual contexto cubano, que ha obligado a muchos adultos mayores a renunciar a su descanso para regresar a trabajar.

Un total de 39,773 jubilados se reincorporaron al trabajo en Cuba, en medio de una inflación que se estima sea la segunda más alta a nivel mundial, informó en agosto último Ingrid Travieso Rosabal, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Los adultos mayores, como el resto de la población cubana, se ven forzados a comprar productos de primera necesidad en las tiendas en MLC, lo que supondría invertir 200 pesos por cada dólar –al cambio actual en el mercado informal– para poder acceder a esos establecimientos. La jubilación mínima de 1,528 representa menos de 10 dólares al mes.