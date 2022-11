Envían a prisión a hijos del actor cubano Frank Artola

Los hijos del actor cubano Frank Artola fueron enviados a prisión, tras permanecer en calabozos de instrucción, según información de la familia compartida en redes

“Hoy trasladaron a mis hijos a prisiones, hasta hace horas estuvieron en calabozos de instrucción. Arrestados y golpeados por esta legión de valientes!”, denunció el actor en su perfil de Facebook.

También la madre de ambos jóvenes, Ibis Plasencia, comentó en Facebook que “aunque tenga que tocar la última puerta, la puerta del cielo, les prometo su libertad. Dios con nosotros”.

Captura Facebook/Frank Artola

El lunes la activista Salomé García Bacallao dijo en Twitter que los hermanos fueron trasladados el lunes desde la estación de policía de 100 y Aldabó, en La Habana, a diferentes prisiones bajo medida cautelar en espera de juicio.

Fuentes cercanas a la familia dijeron a CiberCuba, que Hillary Gutiérrez, de 26 años, fue trasladada a la prisión Mujeres de Occidente, aunque hasta el momento de redactar esta nota se desconocía a qué centro penitenciario de la isla fue enviado su hermano, Frank Artola, quien tiene 17 años.

Tras difundirse el encarcelamiento de ambos jóvenes, el actor Erdwin Fernández Collado dijo en Facebook que “es triste lo que estamos viviendo, no sé si el miedo deshumaniza al ser humano, o es que el ser humano, ya no es tan ‘humano’”.

“Me asombró y me alegró ver cerca de 7,000 personas escribiéndome por homenajear a un gran artísta, Corito. Me asombra más aún, ver a no más de 200 personas reaccionar cuando salgo en defensa de los hijos de un amigo, Frank Artola , que en estos momentos necesita del apoyo de todos sus colegas y amigos, solo 200 personas, y si acaso 10 colegas y compañeros de trabajo. Hasta qué punto hemos llegado?”, comentó el actor sobre las reacciones ante la detención de dos manifestantes pacíficos.

Captura Facebook/ Ibis Plasencia

Fernández Collado aseguró, además, que “estamos para apoyarnos en las buenas y las malas, no solo en los buenos tiempos”.

Los hijos del actor Frank Artola fueron golpeados durante una de las protestas pacíficas que tuvieron lugar en la calle Línea, el 1ro de octubre último, tras el paso del huracán Ian, y detenidos en 100 y Aldabó.

Los jóvenes fueron golpeados al menos en dos oportunidades antes de ser llevados a la unidad policial; según explicó el cineasta independiente Adrián Martínez Cádiz, el momento incluso quedó registrado ante las cámaras de la prensa extranjera acreditada en la isla.

"Frank tiene 17 años, es un adolescente ejemplar que asiste a la parroquia de Línea, en el Vedado. Él sufrió fractura del tabique, los labios partidos y uno de los ojos hinchados a causa de los golpes recibidos", describió Martínez Cádiz.

Captura Facebook /Erdwin Fernández Collado

Por su parte, su hermana tiene una hija pequeña y también fue detenida por participar de manera pacífica en una protesta en contra de los apagones y el gobierno.

La actriz Ketty de la Iglesia repudió el acto de represión contra los dos jóvenes cubanos y recordó que conoce al hijo de Artola desde que era un bebé.

"Su madre y yo estuvimos embarazadas en la misma temporada, fue específicamente durante la grabación de la serie Coco verde. Todo esto parece una pesadilla.", comentó.

Erdwin Fernández Collado calificó en esa ocasión de bestias a los represores de ambos hermanos.