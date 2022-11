El Chulo saca su lado más romántico con el estreno de "La canción"

El Chulo ha sorprendido, y de qué manera, a todos sus fans. Este lunes el reguetonero aterrizó en las plataformas digitales con un tema que saca su lado más romántico.

El Presidente del Reparto estrenó “La canción” junto a un videoclip totalmente en blanco y negro donde aparece vestido de traje.

“A lo mejor llegue el día que no te piense y que no te extrañe, que supere lo nuestro y que verte con otro no me dañe, pero seré coherente y voy a cuidar mi corazón borraré tus fotos y trataré de no escuchar esa canción. Disponible en mi canal de YouTube este desahogo”, escribió el cantante en su perfil de Instagram al anunciar el estreno.

Las palabras que utilizó en el post son las mismas con las que termina este tema que habla de separación y de lo difícil que es olvidar a quien se ama.

El videoclip, dirigido por Alex Lay, alterna imágenes del cantante, unas bailarinas de ballet clásico y la historia de un hombre y una mujer que se separaron, pero al llegar a la vejez vuelven la mirada a lo que pudo haber sido de su relación y nunca fue.

“Ya terminemos que será lo mejor / No lo cuidamos y se murió nuestro amor / Y aunque parezca que no siento dolor / Sé que lloraré cuando escuche la canción / La que tú y yo bailamos cuando te enamoré”, dice el estribillo.

Los fanáticos de El Chulo compartieron opiniones en el canal de YouTube del artista. “Lo malo de la canción es que se acaba como casi todo, gracias Chulo nos sentimos identificados”; “Con la primera melodía ya sabía que esto era un temazo”; “Letras como esas, cambian y mejoran la humanidad. Tus composiciones brillan”; “Estas canciones son otros niveles, la letra me encanta”, escribieron algunos.

El Chulo está imparable con los estrenos y prácticamente cada semana complace a sus seguidores con un nuevo lanzamiento.

A finales de octubre el reguetonero aterrizó con “Pórtate bien”, una colaboración con el compositor y cantante cubano Daniel Morejón Gamonal, conocido popularmente como El Dany MG.

Días antes, otro junte con El Micha, Duquesito y Rey Tony estaba calentando la pista a ritmo de “La negrita”, un remix de uno de los temas de los jóvenes exponentes del género urbano.

