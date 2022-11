Unión Eléctrica de Cuba anuncia apagones por déficit superior a 1000 MW en hora pico

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anunció apagones por déficit de generación de 1,069 MW en hora pico para este jueves.

En el horario del día se estima una afectación máxima de 700 MW, pero en la noche la UNE prevé que el déficit de generación se incremente. Esperan tener una disponibilidad de 2,051 MW y una demanda máxima de 3,050 MW.

En Cuba el Sistema Electro-energético Nacional (SEN) tiene en total 20 unidades de generación y de ellas la mitad está fuera de servicio.

El reporte de la UNE indica que tienen "averías" las unidades 6 y 7 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Otto Parellada, la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Nuevitas y la unidad 2 de la CTE Felton.

Además tienen fuera de servicio por "mantenimiento" la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 3 de la CTE Renté.

El país también tiene limitaciones en la generación térmica (268 MW) y en la distribuida por avería 985 MW y en mantenimiento 705 MW.

La UNE anunció el miércoles que se prevén más de 300 tareas de mantenimiento en la termoeléctrica Antonio Guiteras. La reparación de esta importante Termoeléctrica tardará más de una semana.

Entre las acciones de mantenimiento programado, harán la reparación de uno de los calentadores de aire regenerativos, la limpieza del condensador y trabajos en caldera.

Los cubanos reaccionan con críticas al reporte de la UNE este jueves porque muchas personas consideran que la crisis energética ha sido mal gestionada por el gobierno y que la información que brindan no es transparente.

"Ya no recuerdo qué cosa es sentarme a comer con corriente. Todos los días que nos toca el apagón de 1 a 6 pm se extiende hasta después de las 7:30 pm. (...) No tienen que perder el sueño para responder, me harían sentir una mala persona al provocarles tanto estrés", dijo una persona a la UNE.

Otra persona comentó que por momentos cree que el gobierno miente a propósito. "¿Cómo es posible que estos datos sean los mismos de hace par de semana atrás. Es un corta y pega lo que tienen. Hay que tener cara para publicar esto chama", dijo refiriéndose al reporte diario de la situación energética en Cuba que redacta la UNE.