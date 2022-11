Se gradúa primera mujer liniera en La Habana

La primera mujer que trabajará como liniera eléctrica en La Habana se graduó esta semana.

Yanelis Rodríguez Reyes, de 33 años, acudió hace seis meses a una convocatoria de la empresa eléctrica de la capital para formar operadoras del centro de llamadas. Pero al saber que como liniera trabajaría cerca de su casa y tendría un salario mayor, cambió su inscripción.

"Me presenté porque me dijeron que aquí ofertaban cursos; cuando entré estaban entrevistando a los muchachos para linieros. Le pregunté al profesor si aceptaban mujeres y respondió que sí. No le tengo miedo a las alturas, así que me apunté y a la semana más o menos me llamaron. Ese día no me pasó por la mente que iba a ser la única mujer, para mí era un trabajo normal", relató a la revista Bohemia.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de Granma

Según Michael Macías Jiménez, directivo de la empresa, en el curso los profesores y sus 11 compañeros siempre se le brindaron apoyo, pero el rigor fue el mismo que el de los demás.

"Cuando hay un accidente se sufre por igual, no se le puede pasar la mano", subrayó.

Con apenas 160 centímetros de estatura, Yanelis entrenaba en un poste que casi cuadruplicaba su tamaño, y hacía ejercicios como el de "bajar al accidentado", en el que después de trepar hasta lo alto, simulaba rescatar a un liniero desmayado.

Para ella lo más difícil fue perderle el miedo a los postes, pues se cayó y se lastimó un tendón.

Sin embargo, lo que más le preocupa no son los riesgos, sino los viajes a otras provincias, porque es una madre divorciada con un niño y solo tiene la ayuda de su hermana.

Al igual que los hombres de su brigada, es capaz de subir y bajar transformadores, escalar los postes, dar pisón, cargar piedras y abrir huecos a mano, porque a veces se rompen las barrenadoras.

"Se desempeña mejor que muchos hombres, mis compañeros no me dejarán mentir", añadió Macías Jiménez.

En octubre pasado, se anunció la inminente graduación de la primera mujer liniera en Villa Clara, tras concluir un curso de la empresa eléctrica para ocupar el puesto.

Aliuska Lores Ramírez quiso ser liniera como su esposo, quien fue enviado a Pinar del Río a trabajar en la recuperación de los daños causados por el huracán Ian.

Antes de graduarse, ya hacía recorridos en un carro de servicio familiarizándose con su futuro trabajo.

Con anterioridad, estuvo tres años laborando en la empresa como inspectora comercial en el municipio de Santa Clara, en la Oficina Comercial Capiro.