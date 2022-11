Exilio forzado provoca ansiedad en activista cubano Jancel Moreno y su pareja

El activista Jancel Moreno confesó este jueves que tanto él como su pareja sufren de ansiedad, tras salir forzosamente de Cuba.

"El daño psicológico ha sido bestial. A casi dos meses siguen las pesadillas recurrentes, el estado de shock y la ansiedad en ambos. Al punto que Wilfredo está recibiendo atención psiquiátrica y medicamentos", escribió Moreno en Twitter.

CiberCuba habló con el joven activista, que se encuentra en un campamento para refugiados de Núremberg, esperando una respuesta de las instituciones alemanas a su solicitud de asilo político, aunque no pudo revelar detalles de su plan de salidad de Cuba.

"Pretendemos primero transitar por el proceso de solicitud de asilo, que no es fácil y encontrar paz mental. Sobre todo Wilfredo, que está aún muy traumatizado, porque la Seguridad del Estado arremetió también contra él. Luego queremos encontrar la forma de trabajar y poder seguir aportando a la causa de Cuba", explicó.

Sobre la familia que quedó en Cuba, Moreno agregó que en estos momentos están más tranquilos, quizás porque saben que en la distancia están a salvo.

"Nunca voy a olvidar cuando me despedí de mi mamá en el aeropuerto; me dijo llorando que me prefería lejos a salvo que cerca y preso", confesó.

Con la publicación, el joven cubano adelantó que muy pronto retomaría desde el exilio las denuncias a las violaciones de derechos humanos que persisten en Cuba.

La salida del país de Moreno y su pareja tuvo lugar tras el incremento de las presiones y acoso de la Seguridad del Estado por activismo de ambos. Producto de este acoso selectivo, el joven anunció en septiembre que finalizaba el trabajo de su proyecto "Dame la mano".

Ahora desde el exilio está dispuesto a continuar el trabajo que comenzó en Cuba y que incluyen mostrar la realidad de los que son perseguidos por motivos ideológicos.

"Hay una imagen que seguir derrumbando para mostrar la verdadera cara de un régimen asesino y llevar la verdad del pueblo cubano a donde quiera que vayamos", finalizó Moreno.

Jancel Moreno se suma a la lista de activistas, opositores y periodistas independientes que han sido obligados a abandonar el país por denunciar en diferentes plataformas la crisis general que atraviesa el país.

En muchos casos las autoridades han obligado a estas personas a renunciar públicamente a sus actividades, y a cambio les permiten la salida del país; de lo contrario entrarían en la lista de "regulados", donde las autoridades migratorias deciden de manera unilateral quién puede viajar o quién no.