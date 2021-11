Youtuber de Matanzas: "En el centro de la ciudad hay policías por todos lados"

Jancel Moreno y ciudad de Matanzas (imagen de referencia). Foto © Facebook de Jancel Moreno / ACN

El youtuber y activista cubano Jancel Moreno dijo este lunes que las calles de la ciudad de Matanzas se encontraban fuertemente custodiadas por la policía, como aparente respuesta a la convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N.

“En el centro de la ciudad hay policías por todos lados, agentes que se les ve las pinta por encima de la ropa y el parque de La Libertad está llenito de ancianos y gordos vestidos de rojo, describió en redes sociales.

Moreno explicó que había salido de su casa con el fin de resolver algunas gestiones personales, lo que le permitió observar el entorno de la ciudad. “Cuando salí no vi movimiento raro alguno cerca de casa, sin embargo, al regresar ya el ambiente estaba un poco tenso. Una mirada profunda de una persona que no acostumbro a ver por esta cuadra me puso alerta”, dijo.

Otros usuarios han denunciado la militarización de las calles ante la fecha. “He caminado una parte importante de la capital y la ciudad está literalmente militarizada, policías y trabajadores del gobierno están en muchas esquinas velando cualquier conato de manifestación”, indicó desde La Habana el periodista Ismario Rodríguez en Twitter.

Yunior García Aguilera, promotor de la marcha pacífica, continúa cercado en su propia casa por grupos represores desde el domingo, cuando pretendía marchar en solitario, con una rosa blanca, por la capitalina avenida 23.

Todas las calles, de Prado hasta el Capitolio, con gente sentada, vestida de civil. No puedes pasar, acceso peatonal cerrado, en toda el área del Prado alrededor del Capitolio. El transporte está mejor que nunca, con guagua vacías incluso pasando por la calle. Muchas personas vestidas de civil deambulando por la zona, pero ninguna del barrio; contó a CiberCuba una vecina del Paseo del Prado en La Habana.

Actos de repudio han acontecido en diferentes ciudades del país donde hay integrantes de la plataforma Archipiélago. Una de ellos, Saily González, tendió sábanas blancas por la Libertad de Cuba ante la mirada y las agresiones verbales de un grupo de represores congregados frente a su casa para impedirle salir.