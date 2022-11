Joaquín Sabina: “Ya no puedo ser amigo de la revolución cubana”

El cantautor español Joaquín Sabina, antaño “amigo” de la llamada revolución cubana, declaró este sábado su decepción con el derrotero de esta y su ruptura o enemistad con un proyecto político que ha terminado siendo una dictadura o régimen totalitario.

“Estoy muy cabreado. Y cabreado también con el demoledor fracaso de todas las revoluciones del siglo XX. Fui amigo de la revolución cubana y de Fidel Castro. Pero ya no lo soy, no puedo serlo”, confesó el cantautor entrevistado por el diario español El Mundo, a propósito de un documental sobre su figura, titulado "El siglo XXI me toca los cojones".

En tono vehemente, el músico de 73 años y militante en las filas progresistas de su país reconoció sentirse “traicionado” por la deriva autoritaria de los líderes de revoluciones que admiró y en las que depositó mucha fe, como tantos progresistas españoles.

"Me indigna la traición de Daniel Ortega a Nicaragua. Esto es algo de lo que no puedo hablar sin cagarme en la puta madre de los responsables de la infamia, de la traición", señaló el autor de temas que se escucharon en Cuba y formaron parte de la biografía de muchos cubanos.

El músico, que estuvo en fechas recientes en una ceremonia para recibir el Premio de las Artes y las Letras de España, junto a la poeta cubana Katerine Bisquet -premio Ciudad de Alcalá- expresó su solidaridad con los cubanos que en estos tiempos salen a las calles a protestar, o aquellos otros que se ven obligados a huir y terminan exiliados.

“Ahora estoy del lado de los que se manifiestan y de los que se exilian de la Isla. Los que hemos sido de izquierdas tenemos la responsabilidad de decir la verdad ante algunos desastres de la izquierda”, afirmó.

No es la primera vez que el compositor critica duramente a la dictadura cubana. Entrevistado en 2017 para la revista chilena The Clinic, el genio ubetense (Úbeda, 12 de febrero de 1949), dijo que “es tremendo lo mal que envejecen las revoluciones”, aludiendo a la represión, la corrupción y la patanería de los regímenes de Cuba y Venezuela, que terminaron por liquidar cualquier vestigio de simpatía hacia su presunta utopía.

En 2011 calificaba al régimen cubano como una “gerontocracia que no sabe cómo abrir las puertas que inevitablemente se van a abrir”, en las páginas de El Imparcial.

Después de dos años y ocho meses sin apariciones en los escenarios, a causa de una grave caída en un concierto en el Wizink Center de Madrid, el cantautor vuelve al ruedo con una nueva gira, según el diario La Vanguardia.

La gira de veintinueve conciertos "Contra todo pronóstico" comenzará el 25 de febrero de 2023 en San José de Costa Rica y concluirá en la ciudad mexicana de Monterrey el 8 de noviembre, según las fechas previstas en la web.

Los conciertos en España serán en Gran Canaria, Tenerife, Málaga, Alicante, Madrid (dos fechas), Coruña, Palma, Valencia, Bilbao, Murcia, Sevilla, Granada, Pamplona, Barcelona y Zaragoza, entre abril y octubre.