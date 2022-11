Joaquín Sabina: "El desastre del comunismo ha sido feroz"

El cantautor español Joaquín Sabina reiteró que el fracaso del comunismo en el Siglo XX ha sido feroz y que las únicas revoluciones que avanzan en el siglo XXI son el feminismo y la LGBTIQ+.

"Las revoluciones del Siglo XX todas fracasaron estrepitosamente y la única que avanza en el Siglo XXI son el feminismo y la LGBTIQ+, las otras no, el fracaso ha sido feroz", dijo durante la presentación en Madrid del documental 'Sintiéndolo mucho', que relata sus últimos años, y que dirigió el realizador Fernando León de Aranoa.

Sabina también se refirió a la deriva que tomó la izquierda latinoamericana y dijo que esta le "rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierda": "Ahora ya no lo soy tanto, porque tengo ojos, oídos y cabeza para ver las cosas que están pasando. Y es muy triste lo que está pasando", lamentó.

Recientemente el músico afirmó que es justo lo que ha pasado con las izquierdas latinoamericanas lo que lo obligó a replantearse su ideología.

La semana pasada, en una entrevista con el diario español El Mundo, Sabina declaró su decepción y ruptura con la revolución cubana, y la consideró un proyecto político que ha desembocado en un régimen totalitario, por el cual se siente "traicionado".

"Estoy muy cabreado. Y cabreado también con el demoledor fracaso de todas las revoluciones del siglo XX. Fui amigo de la revolución cubana y de Fidel Castro. Pero ya no lo soy, no puedo serlo", confesó el músico de 73 años y militante en las filas progresistas de su país.

"Ahora estoy del lado de los que se manifiestan y de los que se exilian de la Isla. Los que hemos sido de izquierdas tenemos la responsabilidad de decir la verdad ante algunos desastres de la izquierda", explicó.

También manifestó su indignación con "la traición de Daniel Ortega a Nicaragua. Esto es algo de lo que no puedo hablar sin cagarme en la puta madre de los responsables de la infamia, de la traición", señaló el autor de temas que se escucharon en Cuba y formaron parte de la biografía de muchos cubanos.

En la presentación del documental, acompañado del propio León de Aranoa y del músico Leiva, Sabina dijo que ha estado "mucho tiempo enfadado" con el siglo XXI, pero reconoció algunos avances y cosas positivas, como la rápida fabricación de una vacuna anticovid-19.

"He estado mucho tiempo enfadado con el siglo XXI por todo lo que pasaba, Trump, Putin, eran cosas feas, incluso el lenguaje de gente a través de redes sociales que lo degrada mucho. Aunque el otro día pensando me di cuenta de que estaba demasiado pesimista me puse a pensar que cosas buenas que habían pasado y me acordé de qué manera se había conseguido pronto y bien una vacuna para el Covid. También le ha ganado Lula a Bolsonaro, que no está mal, y ha aparecido un héroe extraordinario, que es Zelenski. Poco más", expresó.

No es la primera vez que el compositor critica duramente a la izquierda y especialmente a la dictadura cubana.

Entrevistado en 2017 para la revista chilena The Clinic, Sabina dijo que "es tremendo lo mal que envejecen las revoluciones", aludiendo a la represión, la corrupción y la patanería de los regímenes de Cuba y Venezuela.

En 2011 calificaba al régimen cubano como una "gerontocracia que no sabe cómo abrir las puertas que inevitablemente se van a abrir", en las páginas de El Imparcial.

Su distanciamiento con el régimen totalitario de La Habana ha sido agradecido por artistas víctimas de la represión en la isla y criticado por quienes todavía defienden a la dictadura.

Tras las declaraciones de Sabina, la vocera española del régimen cubano Ana Hurtado lo llamó "flojo", "burgués" y amigo del "contrarrevolucionario Pablo Milanés", calificativos que, a su vez, han indignado a los seguidores de ambos cantautores.

El documental "Sintiéndolo mucho" precede la gira "Contra todo pronóstico", que marca el regreso del músico a los escenarios, luego de dos años y ocho meses de ausencia a causa de una grave caída en un concierto en el Wizink Center de Madrid en 2020.

La gira, de 29 conciertos, comenzará el 25 de febrero de 2023 en San José de Costa Rica y concluirá en la ciudad mexicana de Monterrey el 8 de noviembre, según las fechas previstas por los organizadores de la misma.