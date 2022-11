La Dura derrocha sensualidad desde una bañera cubierta con pétalos de flores

La Dura Foto © Instagram / La Dura

Si hasta ahora La Dura no había logrado captar tu atención, puede que una de sus últimas fotos en Instagram sea imposible de eludir.

La influencer cubana derrochó sensualidad posando desnuda dentro de una bañera y solo cubierta por pétalos de flores.

Aunque es cierto que en otras oportunidades Diliamne Jouve ha sido mucho más atrevida en sus fotos, es justamente lo que no deja ver y su mirada seductora lo que logra conquistar.

Miles de sus seguidores en esa red social reaccionaron a la instantánea y más de 200 dejaron sus comentarios llenos de emojis de corazones y fueguitos.

“Tú no eres La Dura, tú eres una diosa. Qué manera más linda tienes de influir, nos llenas de emoción y de aceptación, contigo no hay quien compita”; “Divina brillas con luz propia”; “Uy sí muy linda. Te digo una de las fotos más exclusivas que he visto tuyas”; “Eres perfecta mi vida. Eres una muñeca”; “Muy bella y original esa foto”, escribieron algunos de sus followers.

La Dura también compartió recientemente con sus fans en Instagram otro de sus looks impresionantes: Un vestido verde de mangas largas, ceñido al cuerpo, largo hasta el suelo y abierto a un lado con el que luce espectacular.

Completaban su outfit unas botas del mismo color a la altura de las rodillas.

Hace apenas unos días la influencer enloqueció a sus fans con un posado en bikini que dejaba ver su exquisita figura, y luciendo otro vestido blanco ajustado al cuerpo muy similar al que llevó Kylie Jenner durante la Semana de la Moda de París.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.