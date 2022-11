La OTAN dice que misil que cayó en Polonia era de la defensa ucraniana

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, afirmó este miércoles que la explosión reportada en la ciudad de Przewodów, en Polonia, fue ocasionada por misiles de la defensa aérea ucranianos.

"No tenemos indicaciones de que [la explosión donde murieron dos personas] fue resultado de un ataque deliberado ni de que Rusia esté preparando operaciones ofensivas contra la OTAN", dijo tras una reunión de emergencia con los embajadores de los 30 países aliados convocada para analizar la crisis, reportó el diario El Mundo.

Todo apunta a que se trata de restos de misiles de defensa antiaérea S-300 de Ucrania, que habrían sido lanzados para defender el territorio tras una intensa jornada de bombardeos en varias de sus ciudades, con saldo de un muerto, indicó.

Sin embargo, "no es culpa de Ucrania. Rusia es la responsable total de la guerra en Ucrania. Si no, no estaríamos en esta situación", matizó Stoltenberg, que al frente de la OTAN ha intentado mantener la cabeza fría y evitar la escalada del conflicto. Las dos personas fallecidas el martes son las dos primeras víctimas que la guerra en Ucrania se cobra en territorio aliado.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también consideró este miércoles "improbable" que los misiles hubiesen sido lanzados desde Rusia.

"Hay mucha información que contradice eso. No quiero decirlo hasta que investiguemos por completo, pero es poco probable, debido a la trayectoria, que se trate de un misil disparado desde Rusia", dijo en declaraciones a periodistas.

En Twitter confirmó que participó en la reunión de emergencia convocada por la Alianza Atlántica para analizar la crisis desatada en Polonia, territorio de la OTAN, en el contexto de la explosión: "Anteriormente, me reuní con los líderes del G20 y la OTAN para discutir la explosión en el este de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Ofrecemos todo nuestro apoyo y asistencia con la investigación en curso de Polonia", posteó Biden.

Desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión de Rusia contra Ucrania, la OTAN ha dicho que defenderá cada centímetro de su territorio, pero ha intentado evitar una escalada de la guerra. La víspera los países bálticos y la República Checa reiteraron esta afirmación.

Tras la explosión, en una granja de Przewodów, una ciudad polaca a escasos kilómetros de la frontera de Ucrania, el clima se tensó entre Rusia, la OTAN y Polonia, mientras el presidente ucraniano Volodímir Zelenski pidió a la Alianza Atlántica intervenir de inmediato.

El Gobierno de Polonia convocó a su Consejo de Seguridad para investigar, mientras Rusia se apresuró a negar su responsabilidad en el asunto y acusó a Varsovia de hacer una "provocación deliberada para escalar la situación" al culpar a Moscú del ataque a un territorio de la OTAN.

Los jefes de Estado y de Gobierno de varios países miembros del G20 se reunieron en Bali, Indonesia, para tratar el lanzamiento de dos misiles de fabricación rusa sobre territorio polaco.

Además de Biden, también participaron los mandatarios de España y Holanda, Pedro Sánchez y Mark Rutte, miembros de la OTAN presentes en la cumbre del G20 como invitados de este foro, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

La reunión duró menos de una hora y concluyó con un acuerdo "por unanimidad" entre los líderes de apoyar la investigación de Polonia para determinar "exactamente qué pasó" antes de dar "más pasos" de forma colectiva.