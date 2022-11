Atraca en La Habana crucero británico Marella Discovery 2

El barco británico Marella Discovery 2 Nassau atracó en la Terminal de Cruceros de La Habana.

El crucero tiene capacidad para más de dos mil pasajeros y llegó a la capital cubana este viernes con 1,600 viajeros a bordo, según indicó en Twitter la Agencia Cubana de Noticias.

La embarcación pertenece a la compañía Marella Cruises, de TUI OK. Otros buques de esta naviera han visitado La Habana en marzo y en abril de 2022, en una ruta que se denomina Flavors of the Caribbean que tiene un itinerario de una semana.

En la página web CruiseMapper se puede observar el itinerario del barco. Salió desde Montego Bay, Jamaica, el día 15 de noviembre hacia Gran Caimán, lugar al que llegó el día siguiente.

Marella Discovery 2 Nassau estará en La Habana los días 18 y 19 de noviembre y el día 20 parte para Cozumel, en Quintana Roo, México. Regresa a su punto de origen, en Jamaica, el 22 de noviembre. El crucero cada 15 días volverá a visitar el puerto cubano.

El gobierno cubano dijo hace dos semanas que planea recibir en 2023 unos tres millones de visitantes extranjeros. Sin embargo, en el año en curso habían planificado 2,5 millones de turistas y no lograron su objetivo.

Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, culpó del incumplimiento del plan a Estados Unidos por el embargo a Cuba y comentó que en los hoteles cubanos está todo listo para recibir a los visitantes desde el 1 de noviembre, mes en que se inició la temporada de invierno del turismo en Cuba.

Sobre la crisis energética cubana y su efecto en la calidad del servicio de hostelería, el funcionario dijo que es algo en lo que el gobierno "trabaja muy duro" y que los apagones "no perjudican al turismo".

En marzo de 2022 estuvo en La Habana el crucero británico Marella Explorer 2. También llegó a primera hora de la mañana de un viernes y trajo consigo casi mil pasajeros a bordo.

Unas dos semanas antes había estado en La Habana el mismo barco con unos 641 pasajeros a bordo. Los visitantes hacen por lo general un recorrido por la capital y un viaje a Viñales para reanimar otros polos turísticos cercanos.