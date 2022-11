Cuba espera recibir cerca de tres millones de turistas en 2023

El Gobierno de Cuba dijo que planea recibir en 2023 cerca de tres millones de visitantes extranjeros en el país.

El ministro cubano de Turismo, Juan Carlos García Granda, aprovechó un encuentro con la prensa en la Feria mundial del turismo World Travel Market, en Londres este martes, para anunciar que el país está preparado para incrementar el arribo de visitantes.

Comentó que en 2022 se incrementaron las llegadas de viajeros en un 250% respecto a 2021. Señaló el dato como un logro, a pesar de que el período que tomó como referencia estuvo marcado por una profunda baja turística por la pandemia del coronavirus.

García comentó que la prioridad del gobierno cubano en 2023 será "rescatar la mayor cantidad de visitantes" para que estos, con sus aportes, "contribuyan a la reactivación económica" del país.

Este también era el plan del Ministerio de Turismo en 2022. El gobierno invirtió grandes sumas de dinero en restaurar hoteles, aeropuertos, crear más capacidades de alojamiento porque querían alcanzar los 2,5 millones de turistas, pero no cumplirán con lo proyectado.

Hasta el momento solo se han recibido en Cuba este año 1,2 millones de visitantes. El Mintur en octubre tuvo que reconocer el incumplimiento de su plan y reajustarlo a 1,7 millones para finales de 2022.

"No es todo lo que hubiésemos querido, pero las restricciones que hubo que mantener a la llegada de países hasta el mes de abril no permitieron la confianza suficiente en los mercados emisores", dijo el ministro y aseguró que los meses de "noviembre y diciembre serán buenos" para el turismo en Cuba.

No mencionó que uno de los principales mercados emisores de turistas a Cuba, Rusia, se encuentra en medio de una guerra contra Ucrania, aspecto que afectó directamente la llegada de viajeros de la región a la isla caribeña.

García señaló al gobierno de Estados Unidos como responsable de parte del incumplimiento del plan de 2022, acusándolo de entorpecer el desarrollo turístico en Cuba porque restringe la entrada en su territorio, a las personas que hayan estado en la isla.

"Ahora están condicionando que cualquier ciudadano que visita Cuba no tiene derecho a ingresar a Estados Unidos con la visa turística electrónica, sino que hay que ir al consulado o embajada estadounidense a obtener otra", criticó García.

El ministro fue cuestionado por la prensa extranjera sobre la crisis energética cubana y sobre cómo los apagones de más de 12 horas pueden afectar el servicio a los viajeros. Respondió que eso es algo en lo que el gobierno "trabaja muy duro" para resolverlo y que esos apagones "no perjudican al turismo".

"La red privada y estatal que se dedica a la actividad turística se prepara para situaciones de contingencia energética con grupos electrógenos de emergencia o con celdas fotovoltaicas, porque también tenemos objetivos medioambientales", comentó García.

Sobre este tema tocó un poco más la yaga de los cubanos y aseguró que el turismo contribuirá a mejorar la situación de los apagones.

"El turismo sirve para reactivar las termoeléctricas, para comprar más comida, para dar materia prima a los productores, para dar más bienestar y calidad de vida al pueblo en general. Ya saben que Cuba es un Estado socialista, que tiene mucha justicia social, como salud pública y educación gratuitas, y eso tiene un coste", comentó.

Luego se refirió positivamente el compromiso de negocio entre el gobierno cubano y las cadenas hoteleras españolas, como Iberostar, Barceló o Meliá.

"Las cadenas hoteleras realmente son muy valientes, demuestran su independencia, sus valores como seres humanos y sobre todo, además de constituir un negocio, lo hacen con la honestidad de no aceptar las presiones que probablemente les hacen desde Estados Unidos, presiones que van al ámbito familiar, ya que también se les prohíbe visitar ese país", dijo en referencia directa a aspectos del embargo económico.

En medio de la profunda crisis, donde los cubanos no tienen alimentos, medicamentos, ni pueden cubrir en muchos casos sus necesidades básicas, García dijo que el gancho que el gobierno usará para atraer más turistas al país es el propio pueblo.

Aseguró que a pesar de los apagones, la gente "no pierde la sonrisa, no pierde la solidaridad" y "comparte lo que tiene, no lo que le sobra". Añadió que la próxima campaña del turismo en Cuba se llamará "Cuba, única", y que estará dedicada a personas sencillas y a grandes personalidades de la cultura nacional.