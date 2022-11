Jorge Drexler arrasa en los Latin Grammy 2022 y Rosalía hace historia al llevarse el premio a 'Álbum del Año'

Las Vegas se vistieron de fiesta este jueves 17 de noviembre para acoger la 23ª edición de los Latin Grammy, una ceremonia para la que partían como grandes favoritos Bad Bunny y Rosalía, pero finalmente fue Jorge Drexler quien lideró la lista de premiados con siete gramófonos dorados.

Mientras que Bad Bunny, que no asistió a la gala, se quedó con cinco de las diez estatuillas a las que aspiraba, Rosalía se llevó cuatro siendo uno de los ellos el más ansiado: el de 'Álbum del Año'.

La cantante española se impuso en la categoría con su Motomami, convirtiéndose así en la primera artista en ganar dos veces este galardón. En 2019, lo ganó por primera vez por El Mal Querer.

"Motomami es el disco por el que más he tenido que pelear, el que más me ha costado hacer. Aun así, tiré para adelante y me ha dado muchas alegrías. Gracias por apoyar mi música siempre, aunque este cambie. Gracias a Latinoamérica por ser mi inspiración y a mí país, por seguir dándome cariño y por no dejarme caer. Gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios y al amor de mi vida, Rauw", comentó la artista al recibir la estatuilla.

Pero además de hacer historia al recibir este reconocimiento, también se encargó de ofrecer una de las actuaciones más aplaudidas de la noche. Vestida con un mono de látex negro, interpretó "Hentai", "La Fama" y acabó cantando "Despechá", protagonizando durante la actuación un ardiente baile con su novio Rauw Alejandro, que estaba en el público.

Las categorías en las que ganó el uruguayo son: 'Mejor Álbum Cantautor' por Tinta y tiempo, 'Mejor canción de lengua portuguesa' por "Vento sardo" junto a Marisa Monte, 'Grabación del Año' y 'Canción del Año' por "Tocarte" con C. Tangana, 'Mejor canción pop' por "La guerrilla de la concordia", 'Mejor Canción Alternativa' por "El día que estrenaste el mundo" y 'Mejor Arreglo' por "El Plan Maestro".

Mientras tanto, Bad Bunny se llevó los premios a 'Mejor Fusión/ Interpretación Urbana', 'Mejor Canción Urbana', 'Mejor Interpretación Reguetón', 'Mejor Canción de Rap/Hip hop' y 'Mejor Álbum de Música Urbana'.

