Paciente oncológico usa jabas plásticas como bolsas de colostomía

Raúl de la Nuez Díaz, residente en la ciudad de Pinar del Río, utiliza jabas de plástico para recoger sus heces porque desde hace meses no venden bolsas de colostomía.

En abril de 2006, De la Nuez Díaz fue operado de cáncer de colon y desde entonces necesita de estas bolsas, pero hace seis meses que dejaron de venderlas en la farmacia, explicó en Facebook un usuario que se identifica como El guardián del aliento.

Captura de pantalla de Facebook

"Solicita una donación humanitaria para él", agregó el cubano.

Una colostomía es una cirugía en la que se hace una abertura temporal o permanente que se denomina estoma. Un estoma es un camino que va desde el intestino grueso hasta la parte externa del abdomen. Esto ayuda a que los excrementos sólidos y los gases salgan del cuerpo sin pasar a través del recto.

Las bolsas de colostomía son hechas de un plástico resistente que se lleva fuera del cuerpo para recolectar las heces. Esta es la mejor manera de manejar las deposiciones.

Su escasez en Cuba se ha agravado en los últimos tiempos, pero desde hace años hay reportes de pacientes que lamentaban no contar con ellas.

Captura de pantalla de Facebook

La prensa oficialista alertaba en 2018 que había déficit del producto y las que vendían en la red de farmacias no tenían la calidad que se requiere.

“Vienen un mes, después al siguiente no vienen. E incluso han faltado hasta dos meses, situación que se ha manifestado así en todos los municipios de La Habana. ¿Usted no cree que hay cosas que se deben priorizar? ", se quejaba en ese entonces una paciente.

Yusdania Mendoza estalló en las redes sociales en 2020 luego de que las autoridades cubanas abandonaran a su suerte a su padre Argelio Mendoza, quien militó durante años en el Partido Comunista de Cuba y cuando necesitó ayuda se la negaron.

“Me canso de ir a la farmacia y es por gusto, ya caigo hasta mal y me responden no hay, pero yo digo que cómo las personas que tienen el intestino en el costado van a vivir y comer si no traen las bolsas de colostomía, eso no se inventa", denunció.

A raíz de las diferentes demandas sociales y el déficit de medicamentos e insumos, el Gremio Médico Cubano Libre se pronunció al respecto y acusó a las autoridades sanitarias de no encontrar una solución a la crisis que atraviesa el país.

De manera especial, los pacientes oncológicos resultan ser uno de los grupos más vulnerables, ya que no hay en el país todo lo que se necesita para recibir una atención médica de calidad.

"La crisis del sistema de salud afecta la mayoría de las veces a los pacientes enfermos de cáncer, que no pueden acceder a los sueros y medicamentos de quimioterapia que necesitan, o no pueden acceder a la calidad de vida o los cuidados paliativos que precisan en las etapas finales de esta enfermedad", expusieron.