Cubana pide ayuda para su padre, abandonado por el Partido y sin bolsas de colostomía en la farmacia

Una cubana detalló la lamentable situación que atraviesa en la provincia de Granma con su padre, un anciano de 80 años que militó en el Partido Comunista de Cuba (PCC) y que ha sufrido varias operaciones por hernias.

La usuaria Yusdania Mendoza comentó en redes sociales que su padre, Argelio Mendoza, fue un “gran trabajador hasta su jubilación”, pero hoy tiene limitaciones para cumplir sus labores. Según la mujer, al anciano se le reprodujeron las hernias por no ponerle mayas.

Captura de publicación en Facebook de Yusdania Mendoza.

Hace 3 años aproximadamente, fue operado de una que luego le provocó una obstrucción intestinal y tuvieron que llevarlo de urgencia al quirófano, donde tocaba hacerle una colostomía. “En realidad, es una ileostomía, porque el colon tenía muchas perforaciones y tuvieron que operar el intestino delgado”, especifica.

Luego de estar en una sala de terapia—refiere— hizo otra peritonitis y tuvo nuevamente que someterse a una nueva intervención. “Después de 3 meses en el hospital volvimos a casa, vino un miembro del partido a verlo supuestamente y cobrar la cotización que es lo que le interesaba, no la salud de mi papá”, dijo, y agregó que el hombre le deseó que se recuperara solo para que pudiera seguir en sus funciones del PCC.

La hija también lamentó que no se le otorgara subsidio para la vivienda, a pesar de las penosas circunstancias por el estado de su padre.

“Otra cosa, mi papá no quiere comer, se deshidrata con facilidad por la ileostomía que le reprodujo otra vez la hernia y más grande por no ponerle la supuesta maya que lleva en la operación antes mencionada”, dijo. “En la foto pueden ver que no tiene bolsa de colostomía porque dicen que no entran en la farmacia de Veguitas y las pocas veces que he cogido, he tenido que discutir”, agrega.

“Me canso de ir a la farmacia y es por gusto, ya caigo hasta mal y me responden no hay, pero yo digo que cómo las personas que tienen el intestino en el costado van a vivir y comer si no traen las bolsas de colostomía, eso no se inventa. Por favor, en Bayamo entran bolsas, qué está pasando en la farmacia de Veguitas que no tengo suerte y es algo que le hace falta a mi papá y no sé dónde más encontrarlo”, expresa en otra publicación.

“Cómo se puede olvidar la dirección de Salud que existen pacientes necesitando bolsas de colostomía o que después de salvarle la vida poniendo el intestino en el costado, ahora lo van a dejar morir por falta de las bolsas, no hay quien pueda comer ni dormir con ese desecho chorreando y quemando la piel”, denunció, señalando la dejadez de las autoridades sanitarias locales.

“Dónde se cumple el concepto de revolución cuando se dice humanismo en estos casos y muchos más que dejan de ser percibidos, es que hay que ser tratado y tratar a los demás como seres humanos”, manifestó antes de criticar directamente a los médicos por la demora en resolver situaciones con la gente en su país, mientras que fuera de la isla se comportaban como “héroes”.