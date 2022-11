Saltan chispas entre Annia Linares y Eduardo Antonio en directo

Entre los artistas cubanos Annia Linares y Eduardo Antonio saltaron chispas este viernes durante el show en vivo de Otaola. Sin embargo, la discusión no quedó en los marcos del programa sino que trascendió a las redes sociales.

En medio del enfrentamiento verbal en el que ambos estaban bastante exaltados, Annia Linares acusó a Eduardo Antonio de estar drogado mientras participaba como jurado del espacio Voces Noveles.

La cantante aseguró que El Divo de Placetas carece de profesionalismo porque consume sustancias de este tipo con frecuencia: “Tú sabes mejor que nadie que te drogas antes de ir a trabajar, que te drogas todo el tiempo”.

Eduardo Antonio negó las acusaciones de la artista y añadió que no le permitiría ninguna falta de respeto ni que lo desprestigiara públicamente.

Al día siguiente del incidente, El Divo de Placetas publicó en su perfil de Instagram un video desde un laboratorio donde pidió un test antidrogas para demostrar la falsedad de la acusación.

“Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Les demostraré que lo que yo hice fue maquillarme y no drogarme con cocaína como me difamaron sin piedad y con tanto odio. La frustración te llevó a hacer algo muy miserable y hay códigos que no se violan querida Annia Linares”, escribió el cantante en la publicación.

En las imágenes se le escucha decir que se someterá a esta prueba porque quiere veracidad delante de sus seguidores y su público que “está ofendido por la calumnia que me hicieron, por la difamación que me hicieron; y esto lo voy a llevar y aclarar hasta las últimas consecuencias”.

En otra publicación en esa red social Eduardo Antonio compartió el video del show de Otaola durante el cual se enfrentaron y escribió: "Cómo le llamamos a esto envidia o crueldad. Qué pena que quedaste para desprestigiar a tus compañeros señora Annia Linares. No se pierdan y compartan para que los cubanos vean como esta señora difama de mí sin pruebas y con tanto odio".

Aunque la cantante no ha respondido a las publicaciones de El Divo en Instagram, el enfrentamiento entre ambos continúa dando de qué hablar en la farándula de Miami, y muchos se preguntan si continuará.

