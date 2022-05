Cantante cubana Annia Linares recuerda aniversario 30 de su llegada a Estados Unidos

Annia Linares Foto © Facebook/ Annia Linares

La popular cantante y actriz cubana Annia Linares recordó este domingo el aniversario 30 de su llegada a Estados Unidos, tras cimentar una gran carrera artística en la isla, que le hizo ganar el cariño de muchas generaciones.

“Hoy hace 30 años que llegué a este país. Atrás, dejaba a un público que fue quien me dió el nombre de 'La Dama de la Canción', unos amigos entrañables (...) algunos de los cuales vinieron detrás de mí, pero también otros que fallecieron y no me pude despedir. Hoy cumplo 30 años de este día, donde mi familia y mi hermano (el de la foto EPD) junto a muchísimos fans, me esperaban en el aeropuerto de Miami!!. Día inolvidable !! Gracias EEUU!”, escribió Linares en su cuenta de Facebook.

El texto acompaña la foto de un recorte del periódico El Nuevo Herald que reseñó el arribo de la artista a Florida, el 22 de mayo de 1992. En el diario puede leerse la siguiente cita: “Vengo a buscar mi futuro, lo que Cuba no permite”.

La foto permite distinguir además un sumario en el que se explica que la cantante abrazó muy emocionada a su hermano Luis Linares tras reencontrarse con él en el Aeropuerto Internacional de Miami, a donde arribó procedente de Venezuela.

Al momento de publicación de esta nota, más de 300 internautas habían reaccionado a las dos publicaciones de la famosa artista cubana a propósito de la significativa fecha y cerca de 100 escribieron mensajes de felicitaciones para la cantante.

“Felicidades y después trabajamos juntas en en cabaret Mambo Club de la calle 8 al lado de la Carreta, el mejor show que había en Miami y tú la artista principal bajo dirección y coreografía Víctor Cuellas, Que En Paz Descanse”, afirmó una usuaria que se identifica como Gloria Czingelly.

“Seguramente fue difícil pero necesario, felicidades”, “Han pasado muchos años y seguimos extrañándola. Mucha salud”, “Muchos de los cubanos en la Isla te seguimos recordando con el mismo amor”, afirmaron otros foristas.

“Muchas Felicidades, que sigas cosechando muchos éxitos. Yo estaba en un restaurante aquí en Hialeah que está en la 49 entre la 4 ave del East y la 5, que se llama Yoyito (...) y cuál fue la sorpresa que fuistes a comer allí y todos empezamos a decirte que cantaras y te dieron un micrófono. Recuerdo que cantaste 'A mi Manera' con esa voz tan preciosa como tu solo sabes hacer y fue un día bello para mí y mi mamá porque nos complacistes a todos con mucho cariño”, relató otra internauta que responde al nombre de Yoly Pérez.

El pasado 5 de diciembre Linares celebró en Miami su cumpleaños 75 y recibió muchos mensajes de felicitación a través de las redes sociales. Una internauta le escribió que es una leyenda de la cultura cubana que nunca va a ser olvidada.

En tanto otro usuario de Facebook recordó su trabajo en el audiovisual Algo más que soñar y en varias películas como La casa colonial, mientras que en el grupo de Annia Linares en Facebook, sus más de 13 mil miembros postearon fotos y dedicaron parabienes a la emblemática artista.

Linares nació en Venezuela, específicamente en la ciudad de Maracaibo, en 1950. Sus padres llegaron a vivir en La Habana en 1963 y la matricularon en la Escuela de Formación de Actores de la televisión cubana, donde compartió con otras grandes figuras de la pequeña pantalla, como Susana Pérez, Evelio Taillacq y Gerardo Riverón.

En 1970 fue su debut profesional como cantante, actriz y animadora en la radio y la televisión cubanas. Ese año participó en el espacio "Teatro ICR", con la obra Shakuntala, y en el programa de variedades "Juntos por los 10 millones", donde cantó el tema "Ilusión".

En 2017 participó junto a Mirtha Medina en el documental Ellos nunca se fueron que reúne a ocho artistas que hicieron época en Cuba y luego se exiliaron en Estados Unidos. En el audiovisual de 47 minutos, Linares relata pasajes de su llegada a ese país junto a su esposo y su hijo, mientras se recrea en su nostalgia por Cuba y asegura que no quiere regresar a la isla.

