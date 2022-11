Auto de turismo choca con ómnibus en Holguín y sus ocupantes sufren lesiones

El choque de un autobús contra un auto de turismo en Holguín provocó lesiones en los ocupantes que viajaban en este último vehículo, según reportes en redes sociales.

“Accidente hoy 21 de noviembre de 2022 en la esquina de las calles Arias y Fomento, en la ciudad de Holguín. El auto no respetó la señal de PARE”, indicó uno de los moderadores del grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones. ¡Por más experiencia y menos víctimas!’.

Imágenes compartidas en su publicación dejan ver el estado en el que quedó el auto de renta turística, que resultó impactado por un lateral provocando abolladuras en la carrocería y lesiones en los ocupantes. Al momento de redactar esta nota se desconoce la gravedad de estas.

“Las personas del tur son de mi barrio, Cajobabo, provincia Guantánamo. Dios permita pronta recuperación para ellos”, indicó un usuario en los comentarios.

Una persona que afirmó ser el padrastro de uno de los heridos dijo que era la primera vez que su hijastro viajaba a Cuba. “Nunca había manejado en Holguín”, dijo a quienes le culpaban del accidente por presuntamente haberse saltado la señal de ‘Pare’.

“Recuperación muy pronto para ese amigo mío, David, Seidi y familiares. Muchas fuerzas que todo va a estar bien”, deseó otro internauta en los comentarios, identificando por sus nombres a algunos de los lesionados.

El auto de turismo, al parecer un Hyundai Elantra de color blanco, recibió el impacto por su lado derecho, llevándose la peor parte el ocupante que viajaba junto al conductor.

Por su parte, el autobús sufrió daños en su frontal, pero no se reportaron heridos entre los pasajeros. En uno de los comentarios, un usuario dijo que se trataba de “una guagua que transporta personal del Ramón de Antilla, que solo sufrió daños menores”.

En marzo, las autoridades cubanas abrieron un nuevo destino turístico al norte de Holguín: la península El Ramón de Antilla, ubicado sobre la gran bahía de Nipe. Según Janet Ayala, consejera de turismo en la embajada de Cuba en Argentina, en el sitio se construye una marina, golf y nuevos hoteles, entre otras facilidades.

En un contexto marcado por una crisis económica que afecta entre otras cosas fundamentales al sector del transporte, la agencia estatal cubana Transtur renovó en octubre de 2021 su flota de automóviles con cerca de 800 vehículos para brindar servicios de renta al turismo en la Isla.

“Kia Picanto, Hyundai Elantra y Santa Fe, entre todos suman cerca de 800 vehículos que usted podrá rentar muy pronto en nuestras oficinas y en la nueva web que pondremos a su disposición”, anunció la empresa, provocando diversas críticas.

“Qué descaro, por qué no cogieron ese dinero para arreglar los hospitales y escuelas. El pueblo no tiene qué comer y ustedes posteando esos tarecos”, juzgó otro. “Tres meses y no quedaran uno, no hay carro que aguante. Primero arreglen las carreteras”, señaló un tercer internauta.

“¿En serio no les da pena publicar esto? No le demuestren más al pueblo lo poco que les importa, al menos no suban estas estupideces que niños se están muriendo en los hospitales porque, según ustedes, no hay dinero y están en la quiebra, así que tengan vergüenza y no renueven más carros para los extranjeros y compren ambulancias para los cubanos”, dijo un cuarto usuario.

A finales de septiembre, un auto de renta para el turismo en Cuba terminó volcado en el Túnel de la Bahía de La Habana, por causas desconocidas y sin que hubiera que lamentar pérdidas de vidas humanas.

En agosto, un auto de turismo perdió el control y se volcó en Matanzas luego de que uno de sus neumáticos explotara, sin que hubiera que lamentar lesionados.

No fue, lamentablemente, el resultado de un accidente a mediados de mayo en el que falleció una persona tras el choque de un auto de turismo con una motocicleta en la Vía Blanca, cerca de Tarará, en el municipio Habana del Este.