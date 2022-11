Shakira agradece a sus fans el apoyo en este duro año: "Significa un mundo para mí"

Shakira Foto © Instagram / Shakira

Ha sido un 2022 complicado para Shakira por diferentes motivos. Pero pese a todos los problemas a los que ha hecho frente, se ha sentido arropada por sus fans, a quienes dedicó un bonito vídeo por Acción de Gracias.

La cantante colombiana ha aprovechado la festividad para agradecer a todos sus incondicionales el apoyo que le han dado a lo largo de este año, especialmente difícil para ella: separación del padre de sus hijos, la delicada salud de su padre que le ha llevado a estar ingresado en varias ocasiones y también sus problemas con la Hacienda española.

"Feliz Día de Acción de Gracias a todos. Solo quiero agradecerles por todo el apoyo y el amor que me brindaron durante todo este año. Significa un mundo para mí, y me siento muy, muy afortunada de tenerlos", comentó la de Barranquilla en el vídeo, en el que aparece vestida con un top negro cut out con aperturas en la parte frontal y luciendo una gran sonrisa.

Sus seguidores reaccionaron a sus palabras enviándole palabras de cariño a la mamá de Milan y Sasha.

A pesar de los disgustos que se ha llevado en los últimos meses, la cantante colombiana también tiene motivos para sonreír en estos tiempos complejos. Los dos temas que ha lanzado, "Te felicito" y "Monotonía", han sido dos grandes éxitos que han sonado sin parar.

A esto hay que sumarle que después de meses de negociaciones finalmente llegó a un acuerdo con Gerard Piqué para poder mudarse a Miami con sus hijos. Por lo que dentro de unas semanas comenzará su nueva vida en la Ciudad del Sol.

