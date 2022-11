A sus 99 años, la actriz cubana Herminia Sánchez recibe importante distinción

A sus 99 años, la actriz cubana Herminia Sánchez recibió la Distinción Marta Jiménez Oropesa, que confiere la Agencia Artística 'Actuar' y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas a personalidades relevantes de la cultura en la Isla.

La destacada intérprete recibió el reconocimiento en su casa en La Habana, de manos de Anarlyn Oliva Rivero, directora de la agencia.

"Con gran simpatía y cariño, Herminia de 99 años, nos recibió en su residencia en La Habana, agradeció merecer tan alto reconocimiento y pronunció palabras de elogio", reseñó la publicación de 'Actuar' en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Agencia Actuar

Varios internautas felicitaron a la actriz, y lamentaron que el homenaje se lo hayan hecho tan tarde.

La Distinción Marta Jiménez Oropesa -la recordada Rita Palanganillo, de Alegrías de Sobremesa- se concede a figuras destacadas dentro de la cultura nacional en las categorías de actuación, dirección, locución y magisterio.

Esta es la segunda vez que se entrega, y en esta ocasión, además de la veterana actriz fueron laureados los actores Verónica Lynn y Luis Rielo; los directores Xiomara Blanco, Roberto Gacio y José Ramón Artigas, la locutora Lilia Rosa López y la profesora Caridad Martínez.

En 2019, con 95 años, Herminia Sánchez recibió el Premio Nacional de Teatro que otorga el Consejo Nacional de Artes Escénicas.

"He recibido estos días el saludo de personas que me habían olvidado, otras que ni sabían que yo vivía y sobre todo de mis alumnos. He sentido que estas muestras de afecto no nacieron del compromiso, el público siente que ese también es su premio", dijo entonces.

A lo largo de su vida, Sánchez formó parte del Conjunto Dramático Nacional, de Teatro Estudio y de Teatro Escambray, del que fue una de sus fundadoras.

Además de actriz, incursionó en la dramaturgia, con textos para teatro que fueron publicados en dos volúmenes, así como en la pedagogía, pues ejerció como profesora en el Instituto Superior de Arte e impartió talleres dentro y fuera de Cuba.

Fue merecedora de numerosos reconocimientos como la medalla Alejo Carpentier y la Distinción por la Cultura Nacional. También recibió el Premio Caricato por la obra de toda la vida, en 2017.