EE.UU. recuerda protesta de artistas cubanos frente al Ministerio de Cultura

El gobierno de Estados Unidos recordó este domingo la histórica protesta de artistas cubanos frente al Ministerio de Cultura (MINCULT), el 27 de noviembre de 2020.

Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, recordó cuando hace dos años artistas, intelectuales y activistas cubanos se reunieron de manera pacífica a las puertas del organismo para exigir el derecho a la libertad de expresión.

"El régimen ha encarcelado a cientos de cubanos, incluidos artistas, por reclamar sus derechos. Encarcelar a artistas por expresarse pinta un cuadro claro de la represión en Cuba", dijo Nichols en su cuenta oficial en Twitter.

Ese sábado 27 de noviembre, decenas de artistas cubanos se dieron cita en las afueras del MINCULT en solidaridad con el Movimiento San Isidro, y demandaron ver al ministro Alpidio Alonso Grau.

Jóvenes actores, realizadores, intelectuales y activistas se reunieron en la calle 13, entre Paseo y 2, en el Vedado, y advirtieron que no se irían hasta que no atendieran sus reclamos.

Alrededor de las 12:00 del día, unos 50 jóvenes artistas comenzaron a organizarse de manera espontánea horas después de la violenta irrupción de la Seguridad del Estado y la Policía en la sede del Movimiento San Isidro, de donde sacaron a la fuerza a las 14 personas que estaba allí, entres ellos seis que realizaban una huelga de hambre.

Los manifestantes se plantaron para instar a las instituciones cubanas a sentarse dialogar y reconocer el disenso, y para pedir explicaciones por los abusos de poder, represión y violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen contra los activistas y huelguistas pacíficos del Movimiento San Isidro.

"Artistas e intelectuales cubanos repudiamos, denunciamos y condenamos la incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar y reconocer el disenso, la autonomía activista, el empoderamiento de las minorías y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos", decía una de sus demandas, divulgadas por Rialta, una asociación civil mexicana sin fines de lucro que promueve la cultura.

"No podemos seguir viviendo en un país donde no hay seguridad para los periodistas, los activistas y los que disienten. Basta de arrestos arbitrarios, de causas creadas a conveniencia y de caprichos desde el poder, que hoy no ha sabido responder al pueblo sino a su propia supervivencia en el poder", añadieron.

Tras varias horas plantados, finalmente 30 manifestantes entraron al Ministerio para un encuentro con el viceministro Fernando Rojas, al que no les dejaron entrar cámaras ni celulares. El resto se mantuvo afuera, aplaudiendo cada 15 minutos, tocando música, recitando poemas y cantando para darse ánimos.

Por la madrugada, luego de horas de negociación, los representantes de los artistas llegaron a un acuerdo con el funcionario.

Salieron de la reunión e informaron los puntos del acuerdo con las autoridades culturales, como iniciar un "canal de diálogo" que incluyera al ministro, que el ministerio se interesara ante el MININT por la situación legal del rapero Denis Solís y el acoso a Luis Manuel Otero Alcántara, y en general, que los artistas pudieran reunirse sin ser hostigados en los espacios independientes.

La protesta pacífica consiguió sumar a casi 400 artistas e intelectuales, incluidos muchas figuras conocidas como los cineastas Carlos Lechuga y Fernando Pérez, los actores Jorge Perugorría, Mario Guerra y René de la Cruz, y los músicos Leoni Torres, Athanai y Roberto Carcassés, entre muchos otros.