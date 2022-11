Kim Kardashian está "revaluando" continuar con Balenciaga por su polémica campaña con niños

Kim Kardashian no se ha quedado callada ante la polémica campaña de Balenciaga. La exclusiva y lujosa firma generó gran controversia e indignación al compartir un anuncio mostrando a niños junto a elementos sadomasoquistas. Unas imágenes que no tardó en eliminar de su web y redes sociales, pero el daño ya estaba hecho.

Y ante la oleada de críticas, la empresaria que ha sido imagen de la marca y ha lucido varias veces sus diseños en los últimos meses, decidió pronunciarse a través de Twitter, donde explicó su silencio de los últimos días.

"He estado callada durante los últimos días, no porque no me hayan disgustado e indignado las recientes campañas de Balenciaga. Sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo pudo haber sucedido esto", comenzó explicando la influencer.

"Como madre de cuatro hijos, me han conmocionado las imágenes perturbadoras. La seguridad de los niños debe tener la máxima consideración, y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debe tener cabida en nuestra sociedad", agregó Kim, quien agradeció que Balenciaga eliminase las imágenes y se disculpase.

"Al hablar con ellos, creo que entienden la gravedad del problema y tomarán las medidas necesarias para que esto nunca vuelva a suceder", añadió en su escrito, en el que también aseguró que está "revaluando" su relación con la marca.

"Actualmente estoy revaluando mi relación con la marca, basándome en su disposición a aceptar la responsabilidad por algo que, para empezar, nunca debería haber sucedido, y las acciones que espero verlos tomar para proteger a los niños", comentó sobre su futuro con la firma, dando a entender que todavía no está decidido si continuará trabajando y colaborando con ellos.

