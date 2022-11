Reguetonero Arcángel asegura que Cuba tiene "la mejor medicina del mundo"

El reguetonero estadounidense Arcángel aseguró que la medicina cubana es la mejor del mundo, durante una entrevista en Las vegas y donde adelantó detalles de su disco Sr. Santos.

"La mejor medicina del mundo la tienen los cubanos. Los ricos, los millonarios, mandan a sus hijos a estudiar medicina en Cuba. ¿Cuánto le cuesta a un cubano hacerse médico? Nada", aseguró el músico a su entrevistador, el también reguetonero Ángel M. Vera, conocido como El Gurú.

Las palabras de Arcángel fueron para comparar un sistema de capitalización que implementará con nuevos talentos musicales a quienes dará la oportunidad de alcanzar el éxito, pero a cambio deben trabajar para él por al menos cinco años.

"Cuando tú sabes que lo que tienes es top en el mundo, por qué no le das ese mismo servicio a tu país", destacó el estadounidenses al referirse a los médicos cubanos.

Arcángel reconoció que ese pudo ser el peor de los ejemplos y para matizar sus palabras pidió "libertad para el pueblo cubano".

Las declaraciones de Arcángel provocaron reacciones diversas en las redes sociales, donde le criticaron que exaltara el sistema de formación médica de Cuba.

"En un país como Cuba nada es mejor, ni bueno. Lo poco que hay de bueno lo tiene el cubano por ser cubano y sobrevivir por tanto años. Que en Cuba se tengan que leer libros para estudiar no es una elección metodológica, es una limitación de recursos que se implantó por muchos años para que el cubano viviera ciego dentro de un país donde según ellos todo el que estaba fuera de él era malo. Pero qué va a saber Arcángel; no lo culpen, la misma realidad que nos decían a nosotros se le dijeron al resto del mundo también", escribió una persona en Instagram

"En Cuba sí hay muy buenos médicos, pero todos se han ido ya, y los que quedan más o menos no tienen recursos para hacer nada. El conocimiento no es malo, pero no hay con qué ejercer. Cuando va un paciente tienen que adivinar lo que tiene", lamentó una mujer.

Las declaraciones de Arcángel fueron dadas en Las Vegas, a donde viajó para participar por primera vez en los Premios Grammy Latinos, y presentar el primer sencillo del álbum Sr. Santos, que lleva por título "JS4E". Según adelantó es un disco ciento por ciento de trap y un homenaje a su hermano Justin Santos, de 21 años, quien perdió la vida el año pasado en un accidente de trafico.

Austin Agustín Santos (Nueva York, 1985), más conocido por su nombre artístico Arcángel, es un cantante, rapero y compositor estadounidense. Formó parte del dúo Arcángel & De la Ghetto, que con el tiempo llegó a hacer canciones que se hicieron populares entre los fanáticos del reguetón en los Estados Unidos y Puerto Rico, como "Agresivo", "Sorpresa" y "Mi Fanática", a mediados de la década del 2000.