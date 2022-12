Eva Mendes: Quién dice que yo no hablo español. Hablo cubano

Eva Mendes ha vuelto a demostrar que lo de cubana lo lleva en la sangre, en su forma de vestir, en sus gustos, y por qué no, también en el idioma.

La actriz y modelo compartió en su perfil de Instagram un divertido reel que hizo reír a muchos de sus seguidores.

“Pero quién dice que yo no hablo español”, se le escucha decir mientras escribe en un celular. Acto seguido su respuesta: “Coño. Hablo cubano. It´s different”.

Sin embargo, más gracioso fue el texto con el que acompañó el video en un inglés muy mal escrito, pero que se entiende a la perfección: “¡Qué Coño! ¡What the hell! I no espeaky espanish - I espeaky cubano”.

Las reacciones a su publicación no se hicieron esperar. Una de las que comentó fue la actriz Yuliet Cruz. “En buen cubano”, dijo junto a emojis sonrientes.

Otros seguidores de Eva Mendes en esa red social también dejaron sus opiniones al respecto. “¡Ya tú sabes! Como decía mi abuelita: `No me busques, que me vas a encontrar´”; “Asimismo, simplemente somos diferentes”; “Yo también hablo cubano. Eres genial”; “Sí asere, muy diferente”; “Pero habla perfectamente español”, escribieron algunos.

Esta no es la primera vez que la artista hace alusión a sus raíces cubanas. El pasado septiembre compartió uno de sus tips para lavar el cabello al aire libre al más puro estilo de la isla.

En otras oportunidades la actriz ha publicado fotos luciendo atuendos que recrean el vestuario típico de las rumberas.

Eso sin contar que es una fanática del café cortadito que su madre cubana Eva Pérez Suárez prepara en su cafetera, y que no encuentra en otros lugares.

