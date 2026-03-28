Ryan Gosling vivió un momento divertido (y algo incómodo) en televisión… y todo gracias a su relación con Eva Mendes.

El actor canadiense visitó el programa The View para promocionar su nueva película Project Hail Mary, pero terminó enfrentándose a una inesperada “prueba cubana” preparada por la presentadora Ana Navarro, quien quiso comprobar cuánto ha aprendido tras más de una década junto a la actriz de raíces cubanas.

La primera pregunta fue directa: “¿Qué es una croqueta?”. Gosling respondió con confianza: “Es como el cielo en un plato… algo frito que se come con la mano”. Aprobado.

Sin embargo, el nivel subió con el picadillo. Ahí el actor se bloqueó por completo: “¡Me estoy congelando!”, soltó entre risas, mientras intentaba recordar la respuesta. Tuvo que recibir ayuda desde el panel para salir del apuro.

Luego llegó una más amable: su pastelito favorito. “Guayaba”, respondió, esta vez sin dudar, ganándose los aplausos del público.

El momento más complicado llegó con el significado de “papi rico”, que ni él ni su compañero supieron explicar correctamente, desatando las bromas en el set. “Eva Mendes tiene que devolverme su carné cubano”, soltó Navarro entre risas.

Pero Gosling no se dio por vencido. Para recuperar puntos, mencionó clásicos de la cultura cubana como el mojo, la yuca y hasta el debate entre Ironbeer y Materva, además de destacar el arroz con leche que prepara la madre de Eva.

Ese esfuerzo fue suficiente para cambiar el veredicto. “Te has redimido”, le dijo Navarro.

Puede que aún le falten algunas lecciones, pero algo está claro: después de tantos años con Eva Mendes, Gosling ya está bastante cerca de graduarse como “cubano adoptado”.