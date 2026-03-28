Ryan Gosling vivió un momento divertido (y algo incómodo) en televisión… y todo gracias a su relación con Eva Mendes.
El actor canadiense visitó el programa The View para promocionar su nueva película Project Hail Mary, pero terminó enfrentándose a una inesperada “prueba cubana” preparada por la presentadora Ana Navarro, quien quiso comprobar cuánto ha aprendido tras más de una década junto a la actriz de raíces cubanas.
La primera pregunta fue directa: “¿Qué es una croqueta?”. Gosling respondió con confianza: “Es como el cielo en un plato… algo frito que se come con la mano”. Aprobado.
Sin embargo, el nivel subió con el picadillo. Ahí el actor se bloqueó por completo: “¡Me estoy congelando!”, soltó entre risas, mientras intentaba recordar la respuesta. Tuvo que recibir ayuda desde el panel para salir del apuro.
Luego llegó una más amable: su pastelito favorito. “Guayaba”, respondió, esta vez sin dudar, ganándose los aplausos del público.
El momento más complicado llegó con el significado de “papi rico”, que ni él ni su compañero supieron explicar correctamente, desatando las bromas en el set. “Eva Mendes tiene que devolverme su carné cubano”, soltó Navarro entre risas.
Pero Gosling no se dio por vencido. Para recuperar puntos, mencionó clásicos de la cultura cubana como el mojo, la yuca y hasta el debate entre Ironbeer y Materva, además de destacar el arroz con leche que prepara la madre de Eva.
Ese esfuerzo fue suficiente para cambiar el veredicto. “Te has redimido”, le dijo Navarro.
Puede que aún le falten algunas lecciones, pero algo está claro: después de tantos años con Eva Mendes, Gosling ya está bastante cerca de graduarse como “cubano adoptado”.
Preguntas frecuentes sobre Ryan Gosling y su conexión con la cultura cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo se relaciona Ryan Gosling con la cultura cubana?
Ryan Gosling está vinculado a la cultura cubana a través de su relación con Eva Mendes, una actriz de raíces cubanas. Durante una aparición en televisión, Gosling demostró su conocimiento de la cultura cubana al participar en una "prueba cubana" en el programa The View, donde habló sobre platos típicos y frases populares de Cuba.
¿Qué contexto hay sobre Ryan Gosling y Eva Mendes en televisión?
Recientemente, Ryan Gosling y Eva Mendes hicieron una aparición conjunta en televisión, lo que es inusual ya que generalmente mantienen su vida privada alejada del público. La pareja sorprendió a sus fans durante el cumpleaños número 52 de Mendes en The Tonight Show, lo que se volvió viral en redes sociales debido a la rara ocasión de verlos juntos en público.
¿Cómo fue la participación de Ryan Gosling en el programa The View?
En el programa The View, Ryan Gosling fue sometido a una "prueba cubana" por Ana Navarro, presentadora del programa. Gosling respondió a preguntas sobre platos cubanos como las croquetas y el pastelito de guayaba, aunque se mostró menos seguro sobre otros temas como el picadillo y el significado de "papi rico". Sin embargo, logró redimirse mencionando clásicos de la cultura cubana, lo que le mereció la aprobación de los presentes.
¿Qué importancia tiene la herencia cubana en la vida de Eva Mendes?
La herencia cubana es fundamental en la vida de Eva Mendes, quien a menudo comparte historias y momentos relacionados con su madre cubana en redes sociales. Mendes se identifica como completamente cubana, y su cultura está presente en su hogar, donde se habla español y se preparan comidas cubanas. Además, en redes sociales, Mendes suele compartir anécdotas que resaltan su origen cubano.
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