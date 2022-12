Una caja de cartón para tratar esguince en Cuba

Una madre cubana residente en la provincia de Ciego de Ávila quedó en shock y "sin palabras” luego de que a su hijo de 10 años le pusieran una caja de cartón en vez de una tablilla de yeso para tratar un esguince en un pie.

"Mi niño de 10 años se hizo un esguince o sea una torcedura de las fibras musculares de una articulación, eso lleva ponerle una tablilla de yeso y en el hospital provincial Antonio Luaces Iraola hay solo para fracturas”, relató Elisabet Pérez en un grupo de Facebook.

“¿Qué tuvieron que hacer los médicos de guardia con toda la pena del mundo? Ponerle literalmente caja de cartón. Es una falta de respeto. Sin palabras...”, añadió la mujer.

“Esto me toca tan de cerca que no puedo callar por qué me hiere el corazón", dijo Pérez, quien exoneró a los médicos de toda responsabilidad porque “ellos no tienen la culpa de las cosas que suceden”, y aprovechó para agradecerles la atención recibida en medio de la escasez reinante.

En el apartado comentarios decenas de cubanos contaron otras experiencias de escasez en hospitales, entre ellas varias refiriendo idéntica solución para otros casos de traumatismo en miembros inferiores.

No es la primera vez que llega a las redes sociales una denuncia similar, en abril del pasado año una cubana residente en Matanzas también denunció que, tras sufrir una lesión en un pie que necesitaba inmovilización, como no había yeso ni férula disponibles, los doctores le pusieron un pedazo de cartón doblado entre la venda y la planta del pie.