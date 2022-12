Gobierno cubano suspende concierto de Interactivo y alega "mal tiempo"

Las autoridades de Cultura del municipio Plaza, en La Habana, cancelaron una presentación del grupo Interactivo prevista para el sábado a las 7:00 pm en el parque de 3ra. y G, en El Vedado.

La información la dio a conocer el músico Robertico Carcassés, director de Interactivo, en su muro de Facebook, horas antes del espectáculo.

Captura de Facebook / Roberto Carcasses Interactivo

"El concierto de esta tarde está suspendido por mal tiempo, según me informó el director de Cultura de Plaza. Gracias a los amigos por compartir la información", expresó.

Captura de Facebook / Roberto Carcasses Interactivo

La noticia fue recibida con disgusto y desconfianza por los seguidores de la agrupación.

"No no, si hay un viento huracanado y una cantidad de lluvia...", ironizó una psicóloga.

"Ni que hubiera un ciclón", comentó una joven.

"El mal tiempo, pasará en algún momento que ye viene llegando. ¡Arriba Cuba!", dijo un historiador de arte.

El concierto de Interactivo había sido fijado originalmente para el parque de Línea y L, pero luego se cambió el lugar.

Captura de Facebook / Roberto Carcasses Interactivo

Carcassés anunció días atrás la participación de los artistas Oliver Valdés, Rafael Paseiro, Adel González, Boris Castellanos, Claudia Pando Cruz, Julio Padrón, Alejandro Delgado, Juan Carlos Marín, Julio Rigal, Tanmy López, Francis del Río, Brenda Navarrete, William Vivanco, Lea Cárdenas, Sergio Ochoa y Etian Brebaje Man.

En octubre pasado, el destacado músico anunció la cancelación de un concierto del grupo previsto para el día 29 de ese mes en el cine Chaplin.

Según detalló entonces, el espectáculo había sido organizado por el programa televisivo Cuerda Viva, que a través de su productora y directora le informó dos días antes que tenía presupuesto.

"Esto iba a correr a cargo de la televisión cubana, que había dado su confirmación semanas antes", precisó.

Roberto Carcassés se ha pronunciado en varias ocasiones a a favor de cambios hacia la democracia en la Isla.

En agosto pasado, en un concierto, pidió la libertad de los presos políticos e invitó a los cubanos a levantarse para luchar por sus derechos.

"Amnistía, diálogo nacional e internacional. Cuba sin presos políticos y sin bloqueo también. No son dos pasos que hay que dar, es uno solamente con el mismo pie. Get up, stand up. Cubano, levántate por tus derechos", dijo en improvisación, sobre la base de la canción One Love, de Bob Marley.