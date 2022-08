Roberto Carcassés: "Cubano, levántate por tus derechos"

El músico cubano Robertico Carcassés, director de Interactivo, pidió en un concierto la libertad de los presos políticos e invitó a los cubanos a levantarse para luchar por sus derechos.

"Amnistía, diálogo nacional e internacional. Cuba sin presos políticos y sin bloqueo también. No son dos pasos que hay que dar, es uno solamente con el mismo pie. Get up, stand up. Cubano, levántate por tus derechos", dijo en improvisación, sobre la base de la canción One Love de Bob Marley.

Facebook Roberto Carcassés Interactivo

El fragmento del concierto fue compartido por el propio músico en sus redes sociales. CiberCuba escribió a Carcassés para obtener más detalles sobre cuándo fue este evento y en que escenario, pero hasta el momento de escribir la noticia el mensaje no ha sido respondido.

El jueves Carcassés anunció que se presentaba en concierto en la Fábrica de Arte Cubano (FAC) esa noche, por lo que todo indica que pudo ser allí donde pidió libertad para los presos políticos y diálogo nacional e internacional para la solución de la crisis en Cuba.

No es la primera vez que Carcassés se pronuncia a favor de los cambios hacia la verdadera democracia en la isla. En noviembre de 2021 estrenó una conga en apoyo a la marcha del 15N y en el estribillo decía "Oye se acabó el abuso. El pueblo cubano ya está en la calle. Suelta la tonfa y el bate, esta alegría no hay quién la pare".

También denunció la represión en Cuba tras las protestas del 11J, la falta de libertad de expresión y los falsos discursos oficialistas. Recordó a las autoridades que "decir que los manifestantes son mercenarios y no dar derecho a réplica en los medios públicos es faltarle el respeto a la inteligencia de los cubanos".

Estos temas los ha mostrado también en su música. Su canción “Pero”, pide abiertamente libertad de expresión en Cuba e invita a los cubanos a apartar las diferencias y a respetarse, a pesar de las diversas posturas ideológicas que defiendan.

Hace unos años el pianista y su grupo Interactivo actuaron en la Tribuna Antiimperialista de La Habana. En transmisión en vivo por la Televisión Nacional aprovechó una improvisación para exigir al gobierno libertad de información, elección directa del Presidente en Cuba, el fin del bloqueo de Estados Unidos y del auto bloqueo nacional.