Carmen Villalobos presume de nuevo look y tatuaje para despedir el año

A falta de unas semanas para acabar el año, Carmen Villalobos está lista para recibir el 2023 con un cambio look radical y un nuevo tatuaje.

La actriz colombiana dejó atrás su melena castaña con mechas rubias para sumarse a una de las tendencias de la temporada: un rubio cobrizo que le sienta de maravilla y así se lo han hecho saber sus seguidores, que están encantados con el resultado de su cabello rojizo.

"La verdad me siento demasiado dichosa, renovada, con toda la energía y feliz muuuuyyyyy feliz con mi cambio", comentó la protagonista de Café con aroma de mujer al compartir su nueva imagen.

Pero esta no es la única decisión sobre su apariencia que ha tomado la conductora antes de despedir este año. ¡También se ha hecho un tatuaje!

La actriz de 39 años decidió hacerse un grabado en la espalda de una palabra muy especial para ella.

"Mi tatuaje dice 'Gratitud', es una palabra que me acompaña desde que me despierto hasta que me duermo. Es una palabra que me identifica, agradezco a diario y a todo momento por todo. La gratitud te ayuda a seguir creciendo. Cuando eres un ser agradecido de verdad la vida se encarga de darte más en todos los aspectos", comentó al mostrar el proceso y resultado de este tatuaje.

Este 2022 ha estado lleno de altibajos para Carmen Villalobos. A pesar de los éxitos de los que ha gozado en el ámbito profesional, en cuanto al plano personal su vida dio un vuelco por su ruptura con su marido, Sebastián Caicedo, con el que llevaba más de diez años de relación.

En cuanto a su trayectoria laboral, la actriz no podría haber tenido un mejor año. El estreno en Netflix de Café con aroma de mujer, que coprotagoniza con el actor cubano William Levy, fue todo un boom en la plataforma de streaming. Un éxito que se está repitiendo con Hasta que la plata nos separe.

